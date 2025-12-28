28 de diciembre de 2025 Inicio
Tras el calor, llegan las lluvias: alerta amarilla por tormenta en 12 provincias

Mientras se acercan los festejos de Año Nuevo y las miradas se fijan en las comunicaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el organismo emitió avisos sobre fuertes precipitaciones y posible actividad eléctrica para este domingo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm en las zonas afectadas.

Se acercan los festejos de Año Nuevo y las miradas se fijan en las comunicaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Por lo pronto, para este último domingo del año, el organismo emitió alerta amarilla por tormentas en doce provincias, luego de varios días de calor agobiante que dieron un anticipo de lo que será el verano.

Usuarios reportan interrupción del servicio de luz en el AMBA por la ola de calor. 
El SMN advirtió sobre tormentas en la región cuyana, con aviso amarillo para el noreste de Mendoza, noroeste de San Luis, sudeste de San Juan y sur de La Rioja.

Al mismo tiempo, hay otro foco en el noreste argentino, con alerta amarilla en Santiago del Estero, centro y sur de Chaco, norte de Santa Fe, la totalidad del territorio de Corrientes y centro y sur de Misiones. Se suma el eje vertical que une a las capitales de Salta, Tucumán y Catamarca.

Estas áreas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

El SMN emitió alerta amarilla por tormentas en doce provincias.

Ola de calor en Buenos Aires: rige una alerta por temperaturas extremas y máximas de 32°

Además, el SMN emitió alerta amarilla por temperaturas extremas para el norte de Misiones, centro y este de Mendoza, centro y sur de San Luis, sur de Córdoba, norte de La Pampa, sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos y la mitad noroeste de la provincia de Buenos Aires, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este calor puede tener un efecto de leve a moderado en la salud y ser peligroso sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Las altas temperaturas golpean a varias provincias.

Sigue el calor agobiante: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires

El SMN anticipa una semana de calor y humedad para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, temperaturas que alcanzarán los 38 grados y sin presencia de precipitaciones. La esperanza está puesta en el jueves 1° de enero, que traería un alivio gracias a los fuertes vientos, aunque las lluvias siguen sin aparecer.

Para este domingo, el termómetro oscilará entre 24° y 32°, con vientos leves del norte.

El agobiante panorama meteorológico para los próximos días en la Ciudad de Buenos Aires.

