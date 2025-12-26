26 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

El ex River que jugó con Lionel Messi y ahora vuelve al fútbol argentino

El defensor inicia una nueva etapa en el país. Busca continuidad y protagonismo en un club que ya conoce.

Por
A los 27 años

A los 27 años, el defensor vuelve al país luego de una experiencia reciente en el exterior.

Instagram
  • El defensor formado en River vuelve al país luego de un nuevo préstamo, esta vez para reforzar a Defensa y Justicia.
  • Viene de sumar rodaje internacional y compartir plantel con Lionel Messi en la MLS.
  • Su pase pertenece al club de Núñez y el acuerdo incluye una opción de compra.
  • Ya conoce el Halcón de Varela, donde fue campeón continental en una etapa previa.

Héctor David Martínez se prepara para una nueva etapa en su carrera profesional con el regreso al fútbol argentino. El defensor, cuyo pase pertenece a River, acordó su incorporación a Defensa y Justicia, club en el que ya dejó una marca importante años atrás.

Los hinchas expresaron su malestar por la dura decisión acerca del Boxing Day.
Te puede interesar:

Fin del Boxing Day 2025: la inesperada razón por la que la Premier League cortó su tradición histórica

A los 27 años, el defensor vuelve al país luego de una experiencia reciente en el exterior que le permitió sumar minutos y continuidad. Su último destino fue Olimpia de Paraguay, donde tuvo participación regular durante el último semestre antes de concretar su salida.

En el medio, Martínez también atravesó una etapa particular en su trayectoria al formar parte de Inter Miami, equipo de la MLS en el que compartió plantel con Lionel Messi entre 2024 y 2025, una experiencia que le dio visibilidad internacional.

El regreso se da mediante un préstamo por 12 meses, sin cargo, y con una opción de compra cercana al millón de dólares por el 50 por ciento del pase, lo que marca el interés del club de Varela por contar nuevamente con el defensor.

Hector David Martinez

La carrera de Héctor David Martínez

El recorrido profesional de Héctor David Martínez comenzó en River, donde tuvo participaciones intermitentes entre 2018 y 2024. En ese período disputó 77 partidos oficiales, convirtió dos goles y aportó tres asistencias, además de integrar planteles campeones a nivel local e internacional.

Su mejor continuidad en el fútbol argentino la encontró en Defensa y Justicia durante la temporada 2019/20. En ese club sumó 41 encuentros entre torneos locales e internacionales, marcó dos goles y dio dos asistencias, siendo parte del equipo dirigido por Hernán Crespo que conquistó la Copa Sudamericana 2020.

hector martinez defensa

Luego dio el salto al exterior para jugar en Inter Miami, donde acumuló 21 partidos oficiales en dos temporadas, con dos goles y una asistencia. En ese ciclo compartió vestuario con figuras de primer nivel, incluido Lionel Messi, en una etapa que potenció su exposición fuera del país.

Más recientemente, defendió los colores de Olimpia de Paraguay, donde disputó 12 encuentros, anotó un gol y entregó una asistencia. Con ese rodaje, el defensor vuelve a Defensa y Justicia con la intención de consolidarse nuevamente en el fútbol local.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mercado de pases: los futbolistas que quedaron libresde los cinco grandes argentinos

Mercado de pases: los futbolistas que quedaron libres de los cinco grandes argentinos

Desde el lado del futbolista, la opción de Inter Miami resulta atractiva tanto por lo deportivo como por lo financiero.

El ex River que está en la órbita del Inter Miami de Lionel Messi

Riquelme estaría a punto de cerrar el primer refuerzo para la temporada 2026.

¿Regalo de Navidad? Boca estaría muy cerca de anunciar su primer refuerzo

Martín Palermo aún no definió su futuro como entrenador, pero le gustaría seguir en Brasil.

Este es el delantero del fútbol argentino que le gusta a Martín Palermo

Olivia y Benjamín, hijos de Enzo Fernández y Valentina Cervantes.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes llenaron de espíritu navideño a sus hijos en Londres

El centro de ski Savin Kuk, en Montenegro, es uno de los más importantes del mundo.

Murió un reconocido futbolista al caer de un teleférico a 70 metros de altura

Rating Cero

Se trata de Imani Dia Smith.

Conmoción en Disney: asesinaron a una reconocida actriz que participó en El Rey León

Pampita habló sobre la Navidad que pasó en la clínica.

Pampita habló por primera vez tras pasar Navidad en una clínica de Punta del Este

Tiene diez episodios y está cargada de pasión y drama. 
play

Hoy en Netflix: la miniserie de traición y deseo que te invita a ver más y más

Este título se posicionó entre lo más visto del gigante del streaming, consolidándose como una apuesta segura para maratonear durante el fin de semana.
play

Esta serie mexicana estrenó su tercera temporada en Netflix y se convirtió en lo más visto: cuál es y de qué se trata

La famosa serie de Netflix alcanzó una nueva temporada y es furor.
play

Cómo es la quinta temporada de Emily en París, la serie romántica que sigue causando furor en Netflix

El quiebre definitivo ocurre con la aparición del cuerpo sin vida de una adolescente en los mismos bosques donde el grupo practica la caza. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Las Esposas Cazadoras, la serie ideal para ver en un fin de semana

últimas noticias

Se trata de Imani Dia Smith.

Conmoción en Disney: asesinaron a una reconocida actriz que participó en El Rey León

Hace 23 minutos
De acuerdo con el calendario actual y teniendo en cuenta que hay feriados inamovibles y trasladables, dependiendo del día en que caigan serán adelantados o atrasados.

Días de descanso: cuáles son los meses que tendrán más feriados en 2026

Hace 27 minutos
Los signos que terminan 2025 diciendo verdades que se guardaron todo el año

Cuáles son los signos que terminan el 2025 diciendo verdades que se guardaron todo el año

Hace 45 minutos
Anses explicó quiénes acceden a $52.250 en enero.

ANSES entrega $52.250: quiénes pueden acceder en enero 2026

Hace 50 minutos
Pampita habló sobre la Navidad que pasó en la clínica.

Pampita habló por primera vez tras pasar Navidad en una clínica de Punta del Este

Hace 1 hora