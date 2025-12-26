El defensor inicia una nueva etapa en el país. Busca continuidad y protagonismo en un club que ya conoce.

A los 27 años, el defensor vuelve al país luego de una experiencia reciente en el exterior.

Héctor David Martínez se prepara para una nueva etapa en su carrera profesional con el regreso al fútbol argentino. El defensor, cuyo pase pertenece a River, acordó su incorporación a Defensa y Justicia, club en el que ya dejó una marca importante años atrás.

A los 27 años, el defensor vuelve al país luego de una experiencia reciente en el exterior que le permitió sumar minutos y continuidad. Su último destino fue Olimpia de Paraguay, donde tuvo participación regular durante el último semestre antes de concretar su salida.

En el medio, Martínez también atravesó una etapa particular en su trayectoria al formar parte de Inter Miami, equipo de la MLS en el que compartió plantel con Lionel Messi entre 2024 y 2025, una experiencia que le dio visibilidad internacional.

El regreso se da mediante un préstamo por 12 meses, sin cargo, y con una opción de compra cercana al millón de dólares por el 50 por ciento del pase, lo que marca el interés del club de Varela por contar nuevamente con el defensor.

El recorrido profesional de Héctor David Martínez comenzó en River , donde tuvo participaciones intermitentes entre 2018 y 2024. En ese período disputó 77 partidos oficiales, convirtió dos goles y aportó tres asistencias, además de integrar planteles campeones a nivel local e internacional.

Su mejor continuidad en el fútbol argentino la encontró en Defensa y Justicia durante la temporada 2019/20. En ese club sumó 41 encuentros entre torneos locales e internacionales, marcó dos goles y dio dos asistencias, siendo parte del equipo dirigido por Hernán Crespo que conquistó la Copa Sudamericana 2020.

Luego dio el salto al exterior para jugar en Inter Miami, donde acumuló 21 partidos oficiales en dos temporadas, con dos goles y una asistencia. En ese ciclo compartió vestuario con figuras de primer nivel, incluido Lionel Messi, en una etapa que potenció su exposición fuera del país.

Más recientemente, defendió los colores de Olimpia de Paraguay, donde disputó 12 encuentros, anotó un gol y entregó una asistencia. Con ese rodaje, el defensor vuelve a Defensa y Justicia con la intención de consolidarse nuevamente en el fútbol local.