Quién es Julián "Tuli" Arellano, el futuro esposo de la hermana de Lionel Messi vinculado a Inter Miami

María Sol Messi encontró el amor en Rosario, donde ambos son oriundos, y a lo largo de los años optaron por un camino de perfil bajo y nula exposición mediática. De profesión entrenador, siempre se enfocó en la formación de jóvenes futbolistas que lo llevó integrar el cuerpo técnico juvenil del club de Miami.

La hermana menor de Lionel Messi , María Sol, fue noticia en las últimas horas por un accidente doméstico que sufrió y le obligó a posponer el casamiento previsto para el 3 de enero con Julián “Tuli” Orellano , actual entrenador de fútbol que trabaja en Inter Miami.

Pero la historia de amor entre ambos nació en Rosario, ciudad donde ambos son oriundos y forjaron toda una vida marcada por el perfil bajo y nula exposición mediática. De profesión entrenador, a lo largo de su carrera Julián siempre se enfocó en la formación de jóvenes futbolistas que lo llevó integrar el cuerpo técnico juvenil de la categoría Sub 19 del club de Miami.

Su trabajo actualmente está enfocado en la formación de jóvenes futbolistas , dentro de un proyecto que tomó mayor relevancia desde la llegada d su cuñado a la institución de Florida.

Bajo su gestión, la Sub 19 del Inter Miami logró coronarse en 2023 como campeona de la División Sur de la Florida United Premier Soccer League (UPSL),

Pese a que se labor no se basa en la obtención de títulos, y no tiene una vinculación directa con el plantel profesional comandado por Javier Mascherano y actual campeón de la Major League Soccer (MSL), la función de Arellano es clave dentro de la estructura formativa del club.

Quién es María Sol Messi

María Sol Messi tiene 32 años, trabajó como brand manager de The Messi Store, la marca de indumentaria de Lionel Messi, y actualmente dirige su propia marca Bikinis Río. Conoció Julián en el barrio La Bajada y son novios hace varios años. De hecho, ya estaban en pareja para para el casamiento de Messi y Antonela Rocuzzo celebrado el 30 de junio de 2017.

La hermana del "10" reveló hace tres años que sus sobrinos Thiago, Mateo y Ciro son su "debilidad" y en la misma conversación con El Trece remarcó su preferencia por el perfil bajo y por mantenerse lejos de la exposición mediática: "Me da vergüenza, yo no soy de la tele, me da mucha vergüenza".

Tuli, por su parte, integró el equipo de fútbol 5 "La Bajada", consagrado en la Liga Paradise de Funes, antes de sumarse como entrenador al club estadounidense en 2023. En Linkedin, Julián se presenta como "Coach en Inter Miami", "Inversor en Criptos, NFT y Oro Digital" y "Fundador del unicornio Special Fan".