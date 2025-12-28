IR A
IR A

El actor de Luke Cage apareció en una producción de Marvel, subió una foto con un emoji particular y volvió loco a los fans: qué decía

Un simple emoji de Mike Colter ha bastado para que Internet vuelva a soñar con Luke Cage. Y Marvel, mientras tanto, silbando mirando al techo.

Hasta entonces

Hasta entonces, un emoji ha sido suficiente para recordarnos que Luke Cage no está olvidado. Solo está esperando su momento. Y viendo cómo está jugando Marvel sus cartas últimamente.

Marvel
  • Marvel lleva años jugando al sí, pero no con los Defensores. Poco a poco, con paciencia y algo de disimulo, el universo Netflix se ha ido colando en el canon del MCU, como quien no quiere la cosa.
  • Después llegó Daredevil: Born Again, que ya no se anda con rodeos y confirma que todo aquello sí pasó. Y ahora, cuando parecía que el puzzle estaba casi completo, Luke Cage vuelve a llamar a la puerta.
  • Todo empezó con una imagen aparentemente inocente. Krysten Ritter compartió una foto desde el rodaje de la segunda temporada de Daredevil: Born Again, donde aparece junto a Charlie Cox.
  • En Reddit, en X y en cualquier rincón con conexión a Internet, la ilusión se disparó. Ver de nuevo a Cage con su camiseta amarilla y su actitud impenetrable no parece ya una fantasía tan lejana.

Marvel lleva años jugando al sí, pero no con los Defensores. Poco a poco, con paciencia y algo de disimulo, el universo Netflix se ha ido colando en el canon del MCU, como quien no quiere la cosa. Primero fue Matt Murdock defendiendo a Peter Parker en Spider-Man: No Way Home. Después llegó Daredevil: Born Again, que ya no se anda con rodeos y confirma que todo aquello sí pasó. Y ahora, cuando parecía que el puzzle estaba casi completo, Luke Cage vuelve a llamar a la puerta.

Con este primer paso, Marvel inicia un camino de revelaciones semanales que mantendrán la expectativa en lo más alto. La promesa de una última misión para Steve Rogers, sumada a la presencia de un villano con el rostro de su antiguo compañero.
Te puede interesar:

Chris Evans vuelve a Marvel como Capitán América: así se adelantó en el tráiler de Avengers Doomsday

Todo empezó con una imagen aparentemente inocente. Krysten Ritter compartió una foto desde el rodaje de la segunda temporada de Daredevil: Born Again, donde aparece junto a Charlie Cox. Dos viejos conocidos. Dos regresos oficiales. Y entonces, entre los comentarios, aparece Colter dejando solo… un emoji de ojos.

Los fans no tardaron ni medio segundo en hacer cuentas. Luke Cage es uno de los grandes ausentes del nuevo statu quo del MCU, junto a Iron Fist. Pero, casualidades de la vida, Born Again ya se permitió referenciar Harlem’s Paradise, el mítico club de Cage, con un anuncio visible en pantalla. Nada es casual en Marvel, aunque a veces lo parezca.

Cuál fue el detalle del actor que ilusiona a los fans de Marvel con la aparición de Luke Cage

En Reddit, en X y en cualquier rincón con conexión a Internet, la ilusión se disparó. Ver de nuevo a Cage con su camiseta amarilla y su actitud impenetrable no parece ya una fantasía tan lejana. Y no ayuda precisamente que varios insiders hayan echado gasolina al fuego.

Twitter X caída redes sociales Elon Musk

En agosto de 2025, nombres habituales del salseo marvelita como Daniel Richtman y MyTimeToShineHello aseguraron que Mike Colter seguirá siendo el Luke Cage del MCU. Ojo, rumores, sí. Pero rumores bastante bien alineados con lo que Marvel lleva haciendo desde hace dos años.

Y Colter, lejos de apagar el fuego, lleva tiempo dejando la puerta abierta. En una entrevista de 2024 ya reconocía que le encantaría volver si encontraban una historia adecuada. En la Indiana Comic Con de 2025 fue todavía más claro: no lo piensa constantemente, pero las ganas siguen ahí. Y en la Edmonton Expo de septiembre soltó la frase que muchos interpretan ya como ironía pura: “No sé por qué la gente sigue preguntando… no es como si Marvel hubiera revivido recientemente una serie de Netflix”. Claro que no, Mike. Claro que no.

Con Jessica Jones confirmada para la temporada 2, Jon Bernthal ya de vuelta como Punisher y Daredevil liderando esta nueva etapa urbana del MCU, la ausencia de Luke Cage empieza a chirriar. Demasiado músculo narrativo desaprovechado. Demasiado Harlem sin protector.

mike-colter-officially-cast-as-luke-cage-for-marve_mxjr.1200

Marvel sabe que Power Man encaja como un guante en esta fase más callejera, más sucia y más humana. Y Colter nunca ha dejado de ser, para muchos fans, el Luke Cage definitivo.

De momento, solo hay una fecha clara: la segunda temporada de Daredevil: Born Again llegará a Disney+ el 4 de marzo de 2026. Y si hay un lugar lógico para que Cage reaparezca, es ahí. Un cameo, una escena, una puerta que se abre… Marvel es especialista en estas cosas.

Hasta entonces, un emoji ha sido suficiente para recordarnos que Luke Cage no está olvidado. Solo está esperando su momento. Y viendo cómo está jugando Marvel sus cartas últimamente, no sería raro que ese momento esté más cerca de lo que creen.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Además de Evans, Doomsday promete registrar otros regresos sorprendentes y un elenco multitudinario que incluye héroes clásicos y nuevas caras dentro del MCU.

Confirmado: cuál es el famoso actor que volverá a Marvel en Avengers Doomsday

Hasta entonces, un emoji ha sido suficiente para recordarnos que Luke Cage no está olvidado. Solo está esperando su momento. 

Apareció en una nueva producción de Marvel y un emoji desató todo tipo de rumores: quién era y qué dijeron las redes

En marzo, Daredevil: Born Again Temporada 2 traerá de regreso a Matt Murdock en un papel tan contundente como en su primera aparición televisiva. Marvel ha confirmado que la serie no solo reavivará viejas rivalidades con Wilson Fisk, sino que también establecerá vínculos directos con la esperada película Spider-Man: Brand New Day de 2026.

¿Las tenés todas? Estas son las cinco series con las que Marvel quiere relanzar su universo

La serie utiliza el rodaje ficticio de una nueva película de Wonder Man para mostrar el lado más absurdo del negocio: las promociones, los junkets, la presión de las redes sociales y ese circo constante que rodea a los actores.

La nueva serie de Marvel retomará lo sucedido en Iron Man 3: ¿cuál es la conexión?

Fuentes indican que el formato de los teasers busca impulsar la taquilla de Avatar: Fire & Ash. Este movimiento estratégico de Disney tiene la ambición de que la nueva entrega de la franquicia Avatar se convierta en la película más recaudadora del año.

Cuándo y de qué extraña forma se lanzarán los trailers de Marvel para Avengers Doomsday

La figura de Marvel está envuelta en rumores por su posible próxima participación.

¿Preocupación? Crecen los rumores sobre una polémica participación de Chris Evans en Marvel

últimas noticias

El choque entre ambos vehículos fue seguido por un voraz incendio.

Tragedia en Brasil: once muertos tras un brutal choque frontal

Hace 14 minutos
play
Netflix retira tres películas emblemáticas de su catálogo en los próximos días.

Atención: estas 3 grandes películas abandonan Netflix muy pronto

Hace 34 minutos
Gastronomonía de vanguardia en la Ciudad de Buenos Aires. 

El restaurante de Buenos Aires que atiende en el ex galpón de una fábrica: es delicioso

Hace 45 minutos
Las trigemelas nacieron en el Hospital María Humphreys de Trelew, en Chubut.

Nacieron trigemelas en Chubut, un evento que ocurre una vez cada 100 millones de embarazos

Hace 48 minutos
Chiqui Pereyra tenía 74 años

Murió el histórico cantante de tango Chiqui Pereyra en un trágico accidente doméstico

Hace 51 minutos