La llamativa precaución que tendrá que tener la Selección argentina antes de jugar el partido ante Angola El equipo que dirige Lionel Scaloni viajará a Luanda, la capital del país centroafricano, para disputar el único amistoso programado en esta fecha FIFA. Las autoridades les exigen un importante requisito para ingresar.







Para ingresar, las autoridades sanitarias exigen seis vacunas obligatorias: contra la fiebre amarilla, poliomielitis, hepatitis A, fiebre tifoidea, cólera y meningitis meningocócica.

También recomiendan inmunizarse contra la hepatitis B, tétanos, difteria, malaria y rabia. La Selección argentina se prepara para su próximo amistoso ante Angola, un rival poco habitual, y eso incluye una llamativa precaución que deberán tomar todos los jugadores y cuerpo técnico antes de viajar a África: aplicarse al menos seis vacunas para prevenir enfermedades endémicas de esa región.

El partido se jugará en Luanda, la capital del país, y uno de los requisitos exigidos para ingresar a esta nación centroafricana es contar con las inmunizaciones contra distintas enfermedades tropicales. Esto obliga al equipo de Lionel Scaloni a pasar por el consultorio para cumplir con el protocolo sanitario internacional.

Las obligatorias son las vacunas contra la fiebre amarilla, poliomielitis, hepatitis A, fiebre tifoidea, cólera y meningitis meningocócica. Sin embargo, las autoridades también recomiendan aplicarse la inmunización contra la hepatitis B, tétanos, difteria, malaria y rabia.

seleccion argentina venezuela @Argentina El primero en cumplir con este requisito fue Giovani Lo Celso, quien se ausentó de un entrenamiento del Real Betis antes del partido por Copa del Rey para aplicarse las vacunas. También lo hizo Franco Mastantuono en el Real Madrid, aunque en su caso podría quedar afuera por una pubalgia.

Cuándo juega la Selección argentina contra Angola El partido amistoso de la Selección argentina contra Angola se jugará el viernes 14 de noviembre en el Estadio 11 de Noviembre de Luanda, la capital, en horario a definir. Es el único encuentro que el equipo de Lionel Scaloni disputará en la fecha FIFA de noviembre.

Luego de eso, no tiene partidos confirmados hasta la tan esperada Finalissima contra España, programada para jugarse entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 en sede a confirmar. Sus últimos compromisos antes del Mundial serán dos amistosos ante México y Honduras que se jugarán entre el 1 y el 9 de junio.