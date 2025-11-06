6 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Se confirmó quién será el árbitro para el Superclásico entre Boca y River

El juez fue designado por la Asociación del Fútbol Argentino para el duelo del domingo desde las 16:30 en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura.

Por
Boca y River se enfrentarán el domingo en La Bombonera. 

Boca y River se enfrentarán el domingo en La Bombonera. 

Redes sociales

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este jueves que Nicolás Ramírez es el árbitro designado para la nueva edición del Superclásico del domingo entre Boca y River en La Bombonera. El juez viene de impartir justicia en la final de la Copa Argentina y fue quien dirigió los últimos dos duelos entre los equipos.

Nicolás Ramírez dirigirá por tercera vez un Superclásico
Te puede interesar:

Nicolás Ramírez será el árbitro para el Boca – River: sus antecedentes y las polémicas en el Superclásico

Ramírez estará acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Pablo González; el cuarto árbitro será Pablo Giménez, en el VAR estará Hector Paletta y en el AVAR Sebastián Habib.

Será el tercer superclásico consecutivo que arbitrará Ramirez, algo poco común en la historia reciente del arbitraje argentino. En los últimos dos se impuso el Millonario ( 2-1 en el Estadio Monumental en marzo de 2025, y 0-1 en La Bombonera en septiembre de 2024).

nicolás Ramírez

Todas las designaciones para la fecha 15 del Torneo Clausura

Viernes 7 de noviembre

21.00 Rosario Central – San Lorenzo (Zona B)

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Juan Manuel González

Asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Salomé Di Iorio

Sábado 8 de noviembre

17.00 Racing – Defensa y Justicia (Zona A)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Gerardo Lencina

Asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Juan Pafundi

AVAR: Diego Romero

19.15 Huracán – Newell’s (Zona A)

Árbitro: Jorge Baliño

Asistente 1: Juan Mamani

Asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Javier Mihura

19.15 Talleres – Platense (Zona B)

Árbitro: Andrés Gariano

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Laura Fortunato

21.30 Unión – Barracas Central (Zona A)

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Cristian Navarro

Asistente 2: Sebastián Raineri

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gastón Suárez

21.30 San Martín (SJ) – Lanús (Zona B)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Iván Nuñez

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Verlotta

Domingo 9 de noviembre

16.30 Boca – River (interzonal)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Sebastián Habib

19.20 Sarmiento – Instituto (Zona B)

Árbitro: Ariel Penel

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Mauro Ramos Errasti

19.20 Banfield – Aldosivi (Zona A)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Asistente 1: Pablo Gualtieri

Asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Lucas Germanotta

21.30 Tigre – Estudiantes (Zona A)

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Juan del Fueyo

Asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Jorge Broggi

21.30 Atlético Tucumán – Godoy Cruz (Zona B)

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Ariel Scime

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

VAR: José Carreras

AVAR: Adrián Delbarba

Lunes 10 de noviembre

17.00 Gimnasia – Vélez (Zona B)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistente 1: Andrés Barbieri

Asistente 2: Mariana de Almeida

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Javier Uziga

19.00 Deportivo Riestra – Independiente (Zona B)

Árbitro: Fernando Espinoza

Asistente 1: Miguel Savorani

Asistente 2: Julio Fernández

Cuarto árbitro: Mauricio Martín

VAR: Gastón Monson Brizuela

AVAR: Nahuel Viñas

21.15 Argentinos – Belgrano (Zona A)

Árbitro: Sebastián Martínez

Asistente 1: Maximiliano Castelli

Asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Carla López

21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Central Córdoba (Zona A)

Árbitro: Pablo Echavarría

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Mariano Ascensi

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: Lucas Cavallero

AVAR: Nelson Sosa

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Marcelo Gallardo, tras renovar en River: Tengo energías para redoblar la apusta

Marcelo Gallardo, tras renovar en River: "Tengo energías para redoblar la apuesta"

Stefano Di Carlo encabezó la conferencia de prensa junto a Marcelo Gallardo.

Di Carlo anunció la renovación del contrato de Gallardo: "Él siempre es lo mejor para River"

argentinos e independiente rivadavia se disputan la copa argentina, en una final clave que miran boca y river

Argentinos e Independiente Rivadavia se disputan la Copa Argentina, en una final clave que miran Boca y River

Gallardo atraviesa uno de sus momentos más complicados como DT de River.

El alarmante dato que preocupa en River: qué dirá Gallardo

Stefano Di Carlo estuvo en el entrenamiento de River.

Stefano Di Carlo visitó a los futbolistas de River y a Marcelo Gallardo antes del Superclásico contra Boca

El ex Boca que fue verdugo de River.

Pasó por Boca, estuvo en Chipre y Letonia, y fue noticia por ser el verdugo de River

Rating Cero

Una propuesta imperdible entre todas las series y películas del catálogo.
play

Esta película combina comedia con un profundo drama y ya es de lo más visto de Netflix: de qué se trata

Pedro Rosemblat estará en C5N para hablar de todo.

Pedro Rosemblat, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

Salió el primer trailer del documental Lali: la que le gana al tiempo de Netflix

Salió el primer trailer del documental "Lali: la que le gana al tiempo" de Netflix

¿Bizarrap le pone fin a la sessions?

El enigmático número de la exitosa canción de Bizarrap y Daddy Yankee: ¿se terminan las "sessions"?

A los 42 años, el actor mostró su físico actual en redes, junto a un mensaje sobre disciplina y perseverancia.

La impresionante transformación de Alan Richson: así se veía de más joven

Daddy Yankee estuvo en 2009 en La Bombonera para grabar el video de su canción Grito Mundial 

Daddy Yankee recordó su paso por Boca junto a Davoo y Bizarrap: su confesión sobre La 12

últimas noticias

Polémica en Tucumán por una fallo contra la libertad de prensa. 

Escandaloso fallo en Tucumán: prohíben a un canal cuestionar a jueces y fiscales provinciales

Hace 10 minutos
Susana Trimarco madre de Marita Verón: Supuestamente es mi hija

Caso Marita Verón: Susana Trimarco reveló que recibió un llamado con presunta información sobre su hija

Hace 19 minutos
El dólar oficial recupera valores de la semana pasada tras el alza del lunes.

El dólar se estabiliza y por segunda jornada jornada consecutiva cotiza por debajo de los $1.500

Hace 23 minutos
play

Atacaron al equipo de C5N: dispararon cerca del lugar donde trabajaba el móvil

Hace 38 minutos
Así quedó la unidad de la línea 152

Fuerte choque entre dos colectivos en el centro de la Ciudad: al menos 8 personas heridas

Hace 40 minutos