Se confirmó quién será el árbitro para el Superclásico entre Boca y River El juez fue designado por la Asociación del Fútbol Argentino para el duelo del domingo desde las 16:30 en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura. Por







Boca y River se enfrentarán el domingo en La Bombonera. Redes sociales

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este jueves que Nicolás Ramírez es el árbitro designado para la nueva edición del Superclásico del domingo entre Boca y River en La Bombonera. El juez viene de impartir justicia en la final de la Copa Argentina y fue quien dirigió los últimos dos duelos entre los equipos.

Ramírez estará acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Pablo González; el cuarto árbitro será Pablo Giménez, en el VAR estará Hector Paletta y en el AVAR Sebastián Habib.

Será el tercer superclásico consecutivo que arbitrará Ramirez, algo poco común en la historia reciente del arbitraje argentino. En los últimos dos se impuso el Millonario ( 2-1 en el Estadio Monumental en marzo de 2025, y 0-1 en La Bombonera en septiembre de 2024).

nicolás Ramírez Todas las designaciones para la fecha 15 del Torneo Clausura Viernes 7 de noviembre

21.00 Rosario Central – San Lorenzo (Zona B)