Será el tercer superclásico consecutivo que arbitrará Ramirez, algo poco común en la historia reciente del arbitraje argentino. En los últimos dos se impuso el Millonario ( 2-1 en el Estadio Monumental en marzo de 2025, y 0-1 en La Bombonera en septiembre de 2024).
Árbitro: Facundo Tello
Asistente 1: Juan Manuel González
Asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Julio Barraza
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Salomé Di Iorio
Sábado 8 de noviembre
17.00 Racing – Defensa y Justicia (Zona A)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Asistente 1: Gerardo Lencina
Asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Juan Pafundi
AVAR: Diego Romero
19.15 Huracán – Newell’s (Zona A)
Árbitro: Jorge Baliño
Asistente 1: Juan Mamani
Asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Joaquín Gil
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Javier Mihura
19.15 Talleres – Platense (Zona B)
Árbitro: Andrés Gariano
Asistente 1: Damián Espinoza
Asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Laura Fortunato
21.30 Unión – Barracas Central (Zona A)
Árbitro: Darío Herrera
Asistente 1: Cristian Navarro
Asistente 2: Sebastián Raineri
Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Gastón Suárez
21.30 San Martín (SJ) – Lanús (Zona B)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Asistente 1: Gabriel Chade
Asistente 2: Iván Nuñez
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Verlotta
Domingo 9 de noviembre
16.30 Boca – River (interzonal)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Asistente 1: Juan Pablo Belatti
Asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Sebastián Habib
19.20 Sarmiento – Instituto (Zona B)
Árbitro: Ariel Penel
Asistente 1: Pablo Acevedo
Asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Mauro Ramos Errasti
19.20 Banfield – Aldosivi (Zona A)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Asistente 1: Pablo Gualtieri
Asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Lucas Germanotta
21.30 Tigre – Estudiantes (Zona A)
Árbitro: Daniel Zamora
Asistente 1: Juan del Fueyo
Asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Jorge Broggi
21.30 Atlético Tucumán – Godoy Cruz (Zona B)
Árbitro: Sebastián Zunino
Asistente 1: Facundo Rodríguez
Asistente 2: Ariel Scime
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
VAR: José Carreras
AVAR: Adrián Delbarba
Lunes 10 de noviembre
17.00 Gimnasia – Vélez (Zona B)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Asistente 1: Andrés Barbieri
Asistente 2: Mariana de Almeida
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Javier Uziga
19.00 Deportivo Riestra – Independiente (Zona B)
Árbitro: Fernando Espinoza
Asistente 1: Miguel Savorani
Asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Mauricio Martín
VAR: Gastón Monson Brizuela
AVAR: Nahuel Viñas
21.15 Argentinos – Belgrano (Zona A)
Árbitro: Sebastián Martínez
Asistente 1: Maximiliano Castelli
Asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Carla López
21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Central Córdoba (Zona A)
Árbitro: Pablo Echavarría
Asistente 1: Manuel Sánchez
Asistente 2: Mariano Ascensi
Cuarto árbitro: Federico Benítez
VAR: Lucas Cavallero
AVAR: Nelson Sosa