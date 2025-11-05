Lanzaron la camiseta de la Selección argentina para el Mundial 2026: cuánto cuesta y cuándo se puede comprar La empresa que viste a la Albiceleste dio a conocer la indumentaria que utilizará en la próxima Copa del Mundo: saldrá a la venta a partir del jueves. Conocé los detalles de la confección y los precios. Por







Messi celebrando la obtención de la última copa del mundo

La Asociación del Fútbol Argentino y la marca que se encarga de la indumentaria de la Selección argentina lanzaron la nueva camiseta para el Mundial de los Estados Unidos, Canadá y México 2026. En el sitio oficial ya se encuentran publicados los precios de los distintos modelos. Sin embargo, habrá que esperar para adquirirla, ya que el procedimiento de compra se habilitará a partir de las 6 del jueves 6 de noviembre.

Con la foto de Lionel Messi y la frase "el mejor jugador del mundo con la nueva camiseta, la más linda de todas", tanto Instagram como X (ex Twitter) muestran la nueva casaca que lucirá el equipo de Lionel Scaloni en la próxima edición de la Copa del Mundo. "La quiero", "Hermosa", "qué belleza" son los comentarios predominantes por parte de los usuarios que vieron la publicación.

Sin embargo, hay quienes no están tan conformes con el diseño y mostraron su descontento haciendo referencia a la filtración que hubo previamente. "Pensé que iban a tener un mínimo de esfuerzo en cambiar al menos algún detalle después de la filtración, la anterior fue hermosa, esta no me convence", comentó un usuario de Instagram.

En el sitio oficial están publicadas las imágenes de las distintas versiones de la camiseta con sus precios, descripciones, detalles y cuidados. Por el momento no se sabe si habrá financiación o algún tipo de descuento. Sin embargo, en cada artículo, la marca invita a activar un recordatorio para recibir una notificación al momento en que se habilite la venta.