5 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Lanzaron la camiseta de la Selección argentina para el Mundial 2026: cuánto cuesta y cuándo se puede comprar

La empresa que viste a la Albiceleste dio a conocer la indumentaria que utilizará en la próxima Copa del Mundo: saldrá a la venta a partir del jueves. Conocé los detalles de la confección y los precios.

Por
Messi celebrando la obtención de la última copa del mundo

Messi celebrando la obtención de la última copa del mundo

La Asociación del Fútbol Argentino y la marca que se encarga de la indumentaria de la Selección argentina lanzaron la nueva camiseta para el Mundial de los Estados Unidos, Canadá y México 2026. En el sitio oficial ya se encuentran publicados los precios de los distintos modelos. Sin embargo, habrá que esperar para adquirirla, ya que el procedimiento de compra se habilitará a partir de las 6 del jueves 6 de noviembre.

Con solo 26 años, el defensor vive un presente que lo ubica entre los mejores centrales del planeta.
Te puede interesar:

Los posibles equipos a los que podría ir Cuti Romero antes del Mundial 2026

Con la foto de Lionel Messi y la frase "el mejor jugador del mundo con la nueva camiseta, la más linda de todas", tanto Instagram como X (ex Twitter) muestran la nueva casaca que lucirá el equipo de Lionel Scaloni en la próxima edición de la Copa del Mundo. "La quiero", "Hermosa", "qué belleza" son los comentarios predominantes por parte de los usuarios que vieron la publicación.

Embed - adidas Argentina on Instagram: "El mejor jugador del mundo con la nueva camiseta, la más linda de todas Disponible a partir del 06/11 en adidas.com.ar #FIFAWorldCup #adidasFootball"
View this post on Instagram

Sin embargo, hay quienes no están tan conformes con el diseño y mostraron su descontento haciendo referencia a la filtración que hubo previamente. "Pensé que iban a tener un mínimo de esfuerzo en cambiar al menos algún detalle después de la filtración, la anterior fue hermosa, esta no me convence", comentó un usuario de Instagram.

En el sitio oficial están publicadas las imágenes de las distintas versiones de la camiseta con sus precios, descripciones, detalles y cuidados. Por el momento no se sabe si habrá financiación o algún tipo de descuento. Sin embargo, en cada artículo, la marca invita a activar un recordatorio para recibir una notificación al momento en que se habilite la venta.

Los precios de la nueva camiseta de la Selección argentina para el Mundial 2026

  • La casaca titular versión jugador está compuesta de tres franjas celestes y tiras negras en los hombros para mantener el estilo de la marca. "Es más que una prenda; es una celebración del legado futbolístico de la nación. Sin importar donde la uses, esta camiseta con su prestigiosa tercera estrella encarna el espíritu de los campeones", menciona la marca en su sitio oficial. Precio: $199.999

  • La titular versión jugador manga larga "es un homenaje al legado del equipo, inspirada en las utilizadas en las tres victorias de la Copa Mundial de la FIFA™ (1978, 1986, 2022)", indica la descripción. Precio: $219.999

  • La titular versión "hincha" se adapta a todo tipo de encuentros y "celebra el legado futbolístico de la nación con un diseño degradado inspirado en las victorias pasadas en la Copa Mundial", según la página oficial. Precio: $129.999

  • La camiseta titular de arquero en color negro, con tiras celestes en los hombros y detalles en colores en la parte inferior. "La camiseta titular de arquero de la Selección Argentina 26 te transporta a los emblemáticos años 90 con su audaz diseño inspirado en los kits de arquero de la Selección Argentina", menciona el detalle de este artículo. Precio: $129.999

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lionel Messi con la nueva camiseta de la Selección argentina. 

Confirmado: presentaron la camiseta que la Selección argentina usará en el Mundial 2026

Otamendi sorprendió con un look cómodo y urbano.

Moda urbana y alta gama: el look ultra relajado de Nicolás Otamendi en Lisboa

Alexis Mac Allister se acordó de su hija Alaia tras su nuevo gol contra Real Madrid.

El cariñoso festejo de Alexis Mac Allister para su hija Alaia tras su gol contra Real Madrid

Varios clubes europeos se disputan a este jugador argentino.

El crack de la Selección argentina que puede cambiar de equipo antes del Mundial a cambio de 58 millones

La Selección argentina recupera a una de sus figuras.

El campeón del mundo que podría volver a ser citado a la Selección argentina después de 8 meses de lesión

Los dos jugadores están en el fútbol ruso, pero en distintos equipos.

En Argentina no paraban de hacer goles y en Europa les está costando mucho

Rating Cero

Todas las fragancias fueron diseñadas sin distinción de género.

Este es el perfume favorito de Maluma: cuánto sale en Argentina

Johnny Depp dirigió la película Modigliani, tres días en Montparnasse.
play

Johnny Depp llega a la Argentina: presentará su nueva película en cines

El viaje de los actores marca un paso importante en la consolidación de su historia de amor.

¡Amor en Nueva York! Dai Fernández y Nico Vázquez viajaron juntos a Manhattan

Ahora, llegó a la gran N roja una película que fue furor en los cines en 1994, se trata de Miracle on 34th Street, una comedia dramática, super divertida.
play

Miracle on 34th Street: de qué se trata el clásico navideño que llegó a Netflix y ya es tendencia

Llegó a la gran N roja un estreno que no te podés perder, se trata de un lanzamiento de Netflix que llegó el 1 de noviembre y ya es furor, se trata de 50/50. 
play

Cuál es la trama de 50/50, la comedia dramática que llegó a Netflix y es tendencia

Dakota Johnson luego de su separación: ¿Está saliendo con otra persona?

¿Dakota Johnson en pareja? Cómo afronta la separación con Chris Martin

últimas noticias

Una alimentación rica en estos componentes ayuda a reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Magnesio, vitamina D y Omega-3: estos snacks reúnen todo para beneficiar la longevidad

Hace 8 minutos
Conocé la historia que sorprendió a la comunidad científica

Diagnóstico impensado: un bostezo fuerte la dejó al borde de la parálisis y una cirugía inesperada

Hace 8 minutos
Todas las fragancias fueron diseñadas sin distinción de género.

Este es el perfume favorito de Maluma: cuánto sale en Argentina

Hace 8 minutos
Manuel Adorni y Patricia Bullrich encabezaron una conferencia de prensa.

El Gobierno anunció que asistirá a la Provincia por las inundaciones: "Situación dramática"

Hace 9 minutos
 Invertir $2.100.000 puede dejar más de $50.000 en un mes.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.100.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Hace 9 minutos