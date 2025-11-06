Nicolás Ramírez será el árbitro para el Boca – River: sus antecedentes y las polémicas en el Superclásico

El juez, que viene de dirigir la final de la Copa Argentina, impartirá justicia en el choque correspondiente a la 15° del Torneo Clausura, que se disputará en La Bombonera este domingo 9 desde las 16:30.

Todo confirmado: la AFA designó a Nicolás Ramírez como el árbitro para dirigir Boca y River , el próximo domingo en la Bombonera, por la 15° fecha del Torneo Clausura. Esta será la tercera vez que imparta justicia en el Superclásico.

El juez, que viene de dirigir la final de la Copa Argentina en medio de polémicas, se impuso sobre los otros dos colegas que aspiraban al partido más trascendente del fútbol argentino, Facundo Tello y Yael Falcón Pérez , tras el análisis realizado por la Dirección Nacional de Arbitraje de la AFA.

Ramírez estará acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Pablo González; el cuarto árbitro será Pablo Giménez, en el VAR estará Hector Paletta y en el AVAR Sebastián Habib.

Esta no será la primera vez que Ramírez esté al frente del choque más importante del fútbol argentino: ya dirigió en dos cotejos anteriores, en 2024 y 2025.

Nicolás Ramírez será el árbitro principal del Superclásico que se disputará el domingo 9 de noviembre en La Bombonera desde las 16:30.

Su debut en impartir justicia en un River – Boca fue en septiembre del 2024 en La Boca. En aquella oportunidad, el equipo que ya dirigía Marcelo Gallardo se impuso ante el que conducía Diego Martínez por la mínima diferencia con gol de Manuel Lanzini.

Sin embargo, sobre el final se dio una polémica: Milton Giménez logró marcar el empate, pero Ramírez, a instancias del VAR, lo anuló al considerar que el delantero había tocado la pelota con la mano antes de que ingresara. Más allá que la jugada fue sin intención, el reglamento le daba la derecha al juez.

Embed #AHORA | El audio VAR del gol anulado a Milton Gíménez en el #Boca-#River



"Es mano de inmediatez, lo voy a llamar (a Nicolas Ramírez)", dice Héctor Paletta, árbitro VAR



"Primero se produce la mano, luego el contacto con el arquero", agregó pic.twitter.com/6IdExjiYVP — doble amarilla (@okdobleamarilla) September 22, 2024

Por su parte, el otro antecedente fue en abril de 2025, pero ese cotejo se disputó en el Monumental y la victoria también quedó en manos de Millonario por 2 a 1, con tantos de Sebastián Driussi y Franco Mastantuono, Miguel Merentiel descontó para el Xeneize.