Los memes de Boca y Chiquito Romero tras sus errores en la final de la Copa Argentina Independiente Rivadavia se consagró campeón tras vencer a Argentinos Juniors por penales tras igualar 2 a 2 en los 90 minutos y las redes sociales se hicieron recordaron al arquero y la decisión del Xeneize de permitirle irse al club de La Paternal. Alfredo Berti, el otro apuntado.







Las reacciones de Chiquito Romero a los goles de Independiente. Redes sociales

Independiente Rivadavia de Mendoza se consagró campeón de la Copa Argentina luego de vencer a Argentinos Juniors por penales tras empatar 2 a 2 en los 90 minutos en Córdoba y las redes sociales comenzaron a hacer memes por la reacción de Sergio Chiquito Romero a los goles y la expulsión de Alfredo Berti.

El encuentro comenzó con el 2 a 0 de parte de los de Mendoza, pero los de Paternal descontaron y en los últimos segundos finales marcaron el agónico empate que llevó a que todo se defina en penales, los cuales terminaron 5 a 3 tras la atajada de Gonzalo Marinelli a Tomás Molina.

Producto del desarrollo del partido, las redes sociales estallaron con las reacciones de Chiquito Romero, arquero de Argentinos, quien fue convocado, entre otras cosas, por su gran habilidad para tapar penales, pero no fue el caso, ya que no pudo atajar ninguno.

Además, su reacción al no poder atajar los dos goles convertidos en su contra, también fue meme. Pero la reacción de Berti al ser expulsado, también generó repercusión en redes.