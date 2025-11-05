Video: la increíble ovación a Lionel Messi en el America Business Forum: "Más que a los presidentes"

6 de noviembre de 2025 Inicio
El astro argentino fue reconocido en una de las cumbres de negocios más importante del mundo, donde brindó una entrevista y recibió la llave de la ciudad de Miami.

Lionel Messi fue el más aplaudido en la cumbre de CEOs y empresarios.

REUTERS/Marco Bello

El crack argentino Lionel Messi, fue una de las atracciones de la cumbre American Business Forum, en Miami, donde fue entrevistado por el alcalde de Miami, Francis Suárez, y recibió la ovación del público en un solo grito: "Messi, Messi, Messi", gritaron.

Messi puso en duda su participación en el Mundial 2026: Lo evaluaré día a día
Messi sigue sin confirmar su presencia en el Mundial 2026: "Si llego..."

El ganador de 8 Balones de Oro y campeón del mundo con la Selección argentina fue uno de los invitados de la cumbre más importante del mundo, que convoca a jefes de Estado, CEOs de compañías globales, referentes culturales y diversos emprendedores. Después de los discursos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el mandatario de la FIFA, Gianni Infantino, el astro argentino se subió al escenario y le habló al público.

En primer lugar, le dedicó algunas palabras a la ciudad en la que reside actualmente luego de su mudanza a los Estados Unidos. “Desde que llegué a Miami fue todo espectacular, desde vivir en esta gran ciudad hasta el cariño que me transmitió la gente desde el primer día. Fue una decisión que tomamos en familia y creo que elegir donde uno quiere estar es importantísimo”, expresó.

Consultado sobre la conquista del Mundial de Qatar 2022, Messi volvió a emocionarse: “Es difícil explicar lo que significó ese título. Para mí fue especial porque ganar un Mundial es lo máximo. No hay más. Tuve la misma sensación que cuando nacieron mis hijos.” El jugador destacó la importancia de su familia y la posibilidad de compartir más tiempo con ellos: “Me perdí cumpleaños o fiestas por estar en concentraciones. Ahora disfruto de esos pequeños momentos que antes no podía.”

Messi también sorprendió al hablar sobre su futuro fuera de las canchas: “Tengo una larga trayectoria deportiva, que en algún momento se termina. El tema empresarial me interesa. Me gustaría aprender, porque no sé nada y estoy arrancando en esto.”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump había ofrecido su discurso más temprano, mientras que María Corina Machado participó vía remota desde Venezuela por la mañana. El cierre de la jornada quedó a cargo de Lionel Messi.

El jueves, el evento contará con la presencia de las leyendas del tenis Serena Williams y Rafael Nadal, además de ejecutivos de primer nivel como el fundador de Amazon, Jeff Bezos, Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, y Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente. En tanto, también se espera la participación del presidente Javier Milei.

Mirá el recibimiento a Lionel Messi en el America Business Forum de Miami

