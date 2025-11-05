Video: la increíble ovación a Lionel Messi en el America Business Forum: "Más que a los presidentes" El astro argentino fue reconocido en una de las cumbres de negocios más importante del mundo, donde brindó una entrevista y recibió la llave de la ciudad de Miami. Por







Lionel Messi fue el más aplaudido en la cumbre de CEOs y empresarios. REUTERS/Marco Bello

El crack argentino Lionel Messi, fue una de las atracciones de la cumbre American Business Forum, en Miami, donde fue entrevistado por el alcalde de Miami, Francis Suárez, y recibió la ovación del público en un solo grito: "Messi, Messi, Messi", gritaron.

El ganador de 8 Balones de Oro y campeón del mundo con la Selección argentina fue uno de los invitados de la cumbre más importante del mundo, que convoca a jefes de Estado, CEOs de compañías globales, referentes culturales y diversos emprendedores. Después de los discursos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el mandatario de la FIFA, Gianni Infantino, el astro argentino se subió al escenario y le habló al público.

En primer lugar, le dedicó algunas palabras a la ciudad en la que reside actualmente luego de su mudanza a los Estados Unidos. “Desde que llegué a Miami fue todo espectacular, desde vivir en esta gran ciudad hasta el cariño que me transmitió la gente desde el primer día. Fue una decisión que tomamos en familia y creo que elegir donde uno quiere estar es importantísimo”, expresó.

Consultado sobre la conquista del Mundial de Qatar 2022, Messi volvió a emocionarse: “Es difícil explicar lo que significó ese título. Para mí fue especial porque ganar un Mundial es lo máximo. No hay más. Tuve la misma sensación que cuando nacieron mis hijos.” El jugador destacó la importancia de su familia y la posibilidad de compartir más tiempo con ellos: “Me perdí cumpleaños o fiestas por estar en concentraciones. Ahora disfruto de esos pequeños momentos que antes no podía.”

Embed pic.twitter.com/E5ZoTE9Oxl — Messi World (@M10GOAT) November 6, 2025 Messi también sorprendió al hablar sobre su futuro fuera de las canchas: “Tengo una larga trayectoria deportiva, que en algún momento se termina. El tema empresarial me interesa. Me gustaría aprender, porque no sé nada y estoy arrancando en esto.”