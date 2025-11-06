Adiós al Tricolor: Kylian Mbappé sorprende con un look bicolor y oversized El delantero del Real Madrid se luce tanto dentro como fuera de la cancha. Su último look causó sensación en redes sociales. Por







Mbappé sorprendió con un look urbano, cómodo y relajado.

Kylian Mbappé compartió una foto con Achraf Hakimi y sorprendió con su look.

Eligió prendas oversize para un estilo urbano, cómodo y funcional.

Usó una remera blanca con una camisa celeste holgada, pantalones cargo beige y zapatillas clásicas.

Completó el look con un reloj deportivo y un sencillo collar. Kylian Mbappé, figura del Real Madrid, ha demostrado tener estilo tanto dentro como fuera de la cancha. El delantero francés suele llamar la atención con sus prendas, que van desde el estilo urbano hasta lo formal, y en esta ocasión sorprendió con un look que dejó atrás el tricolor de su bandera: es bicolor y oversized.

Mbappé compartió una foto en sus redes sociales para saludar al marroquí Achraf Hakimi, amigo y excompañero del PSG, que cumplió años el 4 de noviembre. Allí lució una remera blanca clásica de cuello redondo y, sobre ella, una camisa holgada y abierta, de manga corta y color celeste claro.

En la parte inferior usó pantalones de estilo cargo, en un tono beige claro o arena, con un corte amplio y bolsillos laterales. Completó el look con unas zapatillas negras y blancas de estilo clásico, con una silueta baja y suela gruesa; un reloj deportivo en la muñeca izquierda y un collar sencillo.

Kylian Mbappé look Instagram @k.mbappe Los números de Kylian Mbappé en la temporada Kylian Mbappé llegó al Real Madrid en junio de 2024, procedente del PSG, y firmó contrato por cinco temporadas. Aunque en un principio le costó adaptarse, con el correr de las semanas se afianzó dentro del equipo y apareció el olfato goleador que ya había mostrado en otros clubes y en la Selección francesa.

Durante su temporada debut con el club madrileño, Mbappé anotó 44 goles en 59 partidos y rompió el récord de Iván Zamorano, que había convertido 37; ganó el Trofeo Pichichi de LaLiga y la Bota de Oro Europea y, a nivel equipo, conquistó la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental de la FIFA. En la temporada 2025-2026 lleva 14 partidos jugados, con 18 goles y 2 asistencias.