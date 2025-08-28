28 de agosto de 2025 Inicio
La inteligencia artificial estimó cuánta plata podría ganar la TV Pública con la transmisión del Mundial 2026

El Gobierno de Javier Milei evalúa no comprar los derechos de transmisión del campeonato que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, en el que la Selección argentina buscará revalidar el título.

En lo que podría ser el último mundial de Lionel Messi, el Gobierno de Javier Milei evalúa no los derechos transmisión del Mundial 2026 y podría ser la primera vez que la TV Pública no pase en vivo una Copa del Mundo en 52 años.

“Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias”, confirmó Messi
“No vamos a gastar u$s7 millones en fútbol”, indicaron fuentes del Ejecutivo a Perfil. El Gobierno tiene tiempo hasta diciembre para comprar los derechos de transmisión, pero la decisión estaría prácticamente tomada. De hecho, desde 2024 la mayoría de los partidos y especiales de la Selección argentina se vieron por Telefe.

La inversión para transmitir el Mundial Qatar 2022 fue de u$s10 millones y se recuperó con los ingresos por publicidad, que llegaron a u$s12 millones. En ese momento, casi 20% del financiamiento para comprar los derechos provino de gobiernos provinciales y organismos públicos.

Pensando en lo que será una inversión para la Copa del Mundo del 2026, la inteligencia artificial estimó cuál podría ser el ingreso que podría llegar a ganar la televisión estatal que desde Alemania 1974 siempre transmitió ininterrumpidamente todos los Mundiales.

“Con costos de derechos en US$7 millones, podría generar ingresos similares o mayores (US$10-15 millones estimados, por mayor audiencia), dependiendo de patrocinios y rating. Sin embargo, depende de factores como la economía y el interés público”, sostuvo Grok, la inteligencia artificial de X, la red social de Elon Musk.

FIFA anunció la fecha y el horario del sorteo del Mundial 2026: cuándo y dónde será

A menos de un año para que comience el Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México, el certamen sigue se conoció el día y el horario en el que se realizará el sorteo.

El sorteo, que contará con la participación de 48 selecciones, se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre a las 13 en el Kennedy Center de Washington D.C., la capital estadounidense. Se realizará con 4 bolilleros de 12 países cada uno, cuyos participantes serán ordenados de acuerdo a la posición que ocupen en el último Ranking FIFA antes del 5 de diciembre, día del sorteo.

La Selección Argentina será cabeza de serie y ocupará el bolillero 1, el cual compartirá con los anfitriones México, Estados Unidos y Canadá, a quienes no enfrentará en Fase de Grupos.

Se estima que España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania completarán los cupos de cabeza de serie.

Como el sorteo se realizará con las Eliminatorias sin finalizar, se van a sortear seis bolillas "vacías", reservadas para los países que participarán del repechaje intercontinental.

