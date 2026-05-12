Dolor en la NBA: murió un jugador de Memphis Grizzlies

Se trata de Brandon Clarke, oriundo de Canadá, quien llevaba varias temporadas en la liga de básquet más importante del mundo y jugaba de ala-pívot. Desde la franquicia no dieron detalles de los motivos del deceso.

El universo de la National Basketball Association (NBA) de Estados Unidos vive horas de consternación tras confirmarse la muerte del ala-pívot Brandon Clarke a sus 29 años. El jugador canadiense de Memphis Grizzlies perdió la vida en circunstancias que todavía se desconocen.

"Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la gran comunidad de Memphis no será olvidado. Expresamos nuestras más profundas condolencias a su familia y seres queridos durante este difícil momento", manifestaron desde la cuenta oficial de los Grizzlies.

Por su parte, el comisionado de la liga, Adam Silver, también compartió un mensaje de pesar por el fallecimiento del deportista nacido en Vancouver. "Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Brandon Clarke. Como uno de los miembros de más larga data de los Grizzlies, Brandon era un compañero de equipo y líder querido", afirmó en relación al vínculo del jugador con la institución para la que jugaba y sus colegas del equipo.

A pesar del hermetismo de la franquicia, el sitio especializado TMZ filtró datos sobre una posible causa de muerte vinculada al consumo de drogas en su hogar. Según el portal, los peritos recolectaron evidencia clave en el domicilio donde los paramédicos de Los Ángeles hallaron el cuerpo sin vida del basquetbolista.

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La carrera y los conflictos legales de Brandon Clarke

El deportista llegó a la liga tras su paso por el Draft de 2019, año en que los Oklahoma City Thunder lo seleccionaron. Sin embargo, su destino final fue Memphis, equipo donde se consolidó como una pieza importante del esquema táctico y obtuvo un lugar en el quinteto ideal de novatos.

Durante el último tiempo, las lesiones en sus piernas limitaron su presencia en la rotación oficial del plantel profesional de los Estados Unidos. Sumado a estos inconvenientes físicos, el jugador enfrentaba una causa judicial en Arkansas por una persecución policial a alta velocidad y presunto tráfico de sustancias prohibidas.

Brandon Clarke 1 Brandon Clarke en un juego de la NBA. Redes sociales

Clarke mantenía un perfil bajo sobre su carrera deportiva en las redes sociales y priorizaba mostrar fotos de su casa o sus tatuajes. Su última interacción pública fue en Instagram en septiembre de 2025, meses antes de este trágico final.