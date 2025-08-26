La Selección argentina, con Lionel Messi, juega el último partido de local por las Eliminatorias: cómo y cuándo será la venta de entradas

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó este martes los detalles para la venta de entradas del partido entre la Selección argentina y Venezuela del 4 de septiembre en el estadio Monumental, válido por Eliminatorias Sudamericanas y que podría llegar a ser el último partido oficial de Lionel Messi en el país.
El expendio de tickets se dará por medio de un sitio web y luego deberán ser retirados de manera presencial en las boleterías del club de Núñez. Los valores de los mismos oscilan entre $90.000 y $480.000, dependiendo de la ubicación.
Ya clasificada al Mundial 2026, el partido ante la Vinotino se enmarca en la última doble fecha por Eliminatorias Sudamericanas, previo a cerrar la participación ante Ecuador en la ciudad de Quito.
Messi scaloni
Lionel Messi junto Scaloni, en un entrenamiento de la Selección argentina.
El entrenador pujatense Lionel Scaloni podría utilizar el partido para darle rodaje al equipo y además probar a juveniles y futuras promesas en la Albiceleste como Nicolás Paz, Claudio Echeverri, Valentín Carboni y Franco Mastantuono,
El canje (retiro de tickets) se realizará en boleterías del estadio Monumental los siguientes días y horarios:
- Sábado 30/08: todos los sectores de 9 a 13.
- Lunes 01/09: todos los sectores de 9 a 15.
- Martes 02/09: todos los sectores de 9 a 15.
- Miércoles 03/09: todos los sectores de 9 a 15.
Eliminatorias Sudamericanas: los valores de las entradas para Argentina - Venezuela
- Popular: $90.000
- Popular Menor: $29.000
- Sívori y Centenario Alta: $158.000
- Sívori y Centenario Media: $320.000
- San Martin y Belgrano Alta: $260.000
- San Martín y Belgrano Baja: $450.000
- San Martín Y Belgrano Media: $480.000