13 de mayo de 2026 Inicio
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Buscó a su perro por 24 horas en Santa Fe y el reencuentro emocionó a todos: como fue el momento viral

La tierna anécdota que protagonizó este vecino en la larga búsqueda de su mascota se llenó de visualizaciones por el retrato conmovedor que creó.

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Así fue el emotivo momento donde un hombre se reencontró con su perro perdido por 24 horas. 

Así fue el emotivo momento donde un hombre se reencontró con su perro perdido por 24 horas. 

Captura Facebook
  • Un hombre de Santa Fe buscó durante más de 24 horas a su perro perdido y el reencuentro quedó registrado en video.
  • La historia se volvió viral después de que compartiera la búsqueda y el momento exacto en que volvió a encontrar a Roco.
  • Vecinos y usuarios de redes sociales colaboraron con mensajes y datos sobre posibles ubicaciones del animal.
  • El video emocionó a miles de personas por la reacción del perro al reconocer el auto de su dueño.

La búsqueda de un perro perdido en caminos rurales de Santa Fe terminó convirtiéndose en una de las historias más comentadas de las redes sociales durante las últimas horas, después de que el reencuentro entre el animal y su dueño quedara grabado en video y despertara miles de reacciones.

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Todo comenzó el jueves por la mañana, cuando Roco escapó de su casa y dejó de aparecer por la zona de Avellaneda, al noreste de Santa Fe. Desde ese momento, Mariano Regonat inició una búsqueda que combinó publicaciones en Facebook, recorridas en auto y pedidos de ayuda a vecinos y conocidos. A medida que avanzaban las horas, distintas personas comenzaron a enviarle mensajes con posibles ubicaciones del perro en áreas rurales cercanas.

Durante la tarde de ese mismo día, Mariano compartió un mensaje que rápidamente empezó a circular entre usuarios de la zona. “¿Dónde estás, mi bebé? Te estamos buscando con mami y Nacho”, escribió junto a fotos del animal. Después de pasar toda la noche fuera de casa, Roco seguía sin aparecer y la preocupación crecía.

El viernes por la mañana, el hombre volvió a publicar otro pedido acompañado por una promesa de recompensa para quien aportara información útil. La historia ya empezaba a generar repercusión local y muchos usuarios replicaban las imágenes para ampliar la búsqueda.

Santa Fe - video viral perro perdido

Así fue el momento viral del hombre que buscó a su perro por 24 horas

El reencuentro ocurrió pasadas las 15 del viernes, cuando Mariano recorría un camino de tierra y divisó a lo lejos una figura conocida. Era Roco. Según mostró después en el video viral, apenas tocó bocina y abrió la puerta del auto, el perro salió corriendo hacia él.

En las imágenes se observa cómo el animal se le tira encima apenas lo alcanza, mientras Mariano intenta abrazarlo y contenerlo. “Hola mi bebé, qué lindo que estás, te encontró papi”, se escucha decir entre emoción y alivio. Después, mientras el perro sigue moviéndose alrededor suyo sin despegarse, agrega: “Ya está, ya está, papá te encontró, ahora vamos a casa”.

Horas más tarde, el hombre compartió un segundo video de Roco nuevamente en su hogar, jugando y trepado a un árbol. “Extrañaba su juguete”, escribió junto al posteo, que cerró con un agradecimiento para todos los que ayudaron a difundir la búsqueda en redes sociales.

Viral búsqueda perro Santa Fe

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