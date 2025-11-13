13 de noviembre de 2025 Inicio
La increíble historia del verdugo de River que pasó por cinco categorías del fútbol argentino y casi llega a Boca

El delantero jugó en Primera División y en el Ascenso; la única categoría que le faltó fue la Primera D. Su carrera lo llevó desde el Torneo Federal A hasta la Copa Libertadores y lo hizo codearse con los grandes.

Este jugador pasó por casi todas las categorías del Ascenso.

Este jugador pasó por casi todas las categorías del Ascenso.

  • El uruguayo Víctor Píriz Alves jugó en cinco categorías del fútbol argentino.
  • Pasó por la Primera División, Primera B Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C y el Torneo Argentino A.
  • Jugando para Defensa y Justicia, le hizo dos goles a River cuando lo enfrentó en la B.
  • En esa época estuvo cerca de llegar a Boca, pero el pase no se concretó.

El delantero uruguayo Víctor Píriz Alves hizo la mayor parte de su carrera en el fútbol argentino, con la particularidad de que pasó por cinco categorías distintas. En una de ellas fue verdugo de River, equipo al que le marcó un doblete, y también estuvo cerca de llegar a Boca; realmente las vivió todas.

Además de jugar en Primera División con Banfield y Argentinos, entre otros clubes, militó en la Primera B Nacional con Talleres de Córdoba, en la Primera B Metropolitana con Barracas Central, en la Primera C con Deportivo Armenio y en el Torneo Argentino A con Guillermo Brown de Puerto Madryn.

"Nunca tuve problema con los contrastes. Esas son excusas. Hay que asumir donde uno juega, tener siempre un panorama de dónde vas a ir, dónde vas a pisar, con quién te vas a juntar. Hay que asumir cada responsabilidad, cada oportunidad y darle para adelante", aseguró el uruguayo a Bolavip.

"Yo pasé por todas las categorías, menos Primera D, y a donde iba sabía con lo que me iba a encontrar. Pasé momentos buenos y también viví los otros, pero siempre hice lo que me gustaba. Podían cambiar las comodidades, las canchas, pero la pelota siempre es la misma", concluyó.

Víctor Píriz Alves

La carrera de Píriz Alves

A diferencia de la gran mayoría de futbolistas profesionales, Víctor Píriz Alves no hizo divisiones inferiores: jugaba para su escuela de Artigas, con la que fue campeón nacional. En 2002 debutó en la Primera División del fútbol uruguayo con la camiseta de Tacuarembó.

De ahí pasó al fútbol argentino, donde jugó en Talleres de Córdoba, Argentinos Juniors, Banfield (convirtió el primer gol de la historia del club en Copa Libertadores) y Arsenal. Después de algunas experiencias en México y Perú, volvió en 2011 para sumarse a Defensa y Justicia.

Esa temporada, el Halcón de Varela enfrentó a River, que había descendido a la B Nacional, y Píriz Alves marcó un doblete para sellar el empate 2 a 2. "Cuando estuve en Defensa tuvo una charla mi representante con Mauricio Macri, expresidente de Boca. No se dio porque me fui Turquía, ya que había una transacción cerrada; cosas que pasan", confesó a Infobae.

El delantero siguió su carrera en Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán, Guillermo Brown, Barracas Central, Wanderers y Tacuarembó, hasta que se retiró en Deportivo Armenio en 2019. Actualmente dirige la Reserva de Tristán Suárez y tiene su propio Centro de Alto Rendimiento.

