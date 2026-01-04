La albiceleste, capitaneada por el astro rosarino, buscará cumplir el sueño del bicampeonato en la próxima Copa del Mundo, que será la más larga de la historia y tendrá varias marcas históricas con chances de conquistarse.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 será histórico ya que se alcanzarán récords inevitables por el nuevo formato, mientras que la Selección argentina y Lionel Messi , a falta de la confirmación oficial de la participación del astro, buscarán ampliar su legado y consagrarse por segunda vez consecutiva en la Copa del Mundo. El resto de los equipos y futbolistas también intentarán dejar su marca y llegar a la cima.

La próxima Copa del Mundo marcará un antes y un después en la historia del fútbol, ya que el cupo de selecciones participantes se amplió de 32 a 48, lo que subirá la cantidad de partidos de 64 a 104. Además, se tratará del primer Mundial con tres sedes, lo que desafiará a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

En tal sentido, por el mayor número de encuentros a jugar, también se espera que la cantidad de público en Estados Unidos, México y Canadá supere la máxima marca que ahora ostenta Estados Unidos 1994, con 3.587.538 espectadores.

En tanto, debido al cambio de formato, la próxima Copa del Mundo también será la más larga de la historia: se extenderá del 11 de junio al 19 de julio, por lo que durará 38 días. También, el campeón, en caso de ganar todos sus partidos, tendrá ocho victorias y superará el récord de Brasil, quien ganó los siete partidos cuando se consagró en Corea-Japón 2002.

Sólo dos selecciones se consagraron en una Copa del Mundo y luego repitieron el título en el siguiente Mundial: Italia (Italia 1934 y Francia 1938) y Brasil (Suecia 1958 y Chile 1962). Argentina, después de levantar la copa en Qatar 2022, aspirará a sumarse a ese pequeño grupo. De yapa, Lionel Scaloni se transformaría en el segundo DT en ser bicampeón mundial , después del italiano Vittorio Pozzo.

En aquel entonces, el equipo europeo se impuso 2-1 en la final sobre Checoslovaquia en 1934 en el Stadio Nazionale PNF y en 1938 fue campeón nuevamente tras derrotar 4-2 a Hungría en el Estadio Olímpico de París. Por su parte, Brasil ganó el Mundial 1958 luego de superar 5-2 a Suecia y repitió el título en 1962 tras vencer 3-1 a Checoslovaquia.

La cuádruple corona

Argentina comparte un récord con España tras obtener una triple corona: consiguió consecutivamente la Copa América de Brasil 2021, el Mundial Qatar 2022 y la Copa América de Estados Unidos 2024. La Roja, por su parte, había levantado la Eurocopa en 2008, se consagró en el Mundial 2010 y ganó la Eurocopa 2012.

En caso de obtener el bicampeonato mundial, alcanzará la cuádruple corona, debido a que se transformaría en la única selección en la historia en consagrarse sucesivamente en un torneo continental, un Mundial, otro torneo continental y un nuevo Mundial.

seleccion-argentina-cuerpo-tecnico La Selección argentina es entrenada por Lionel Scaloni.

En busca de agrandar la leyenda: Lionel Messi intentará seguir haciendo historia

El futbolista con más mundiales jugados

La presencia de Messi en el Mundial 2026 todavía no fue confirmada oficialmente, aunque el capitán expuso su entusiasmo dejó en claro que buscará participar. "Voy a ir día a día, siendo sincero, intentando ser realista y sentirme bien. Este año me sentí muy bien y tuve la suerte de jugar muchísimos partidos. Ojalá pueda estar. Un Mundial siempre es especial", expresó en diálogo con ESPN.

Acumula cinco citas mundialistas jugadas (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022) y comparte el récord con Guillermo Ochoa, Antonio Carbajal, Rafael Márquez y Andrés Guardado (México), Gianluigi Buffon (Italia), Lothar Matthäus (Alemania) y Cristiano Ronaldo (Portugal).

Sin embargo, si integra el plantel albiceleste en la próxima Copa del Mundo, alcanzará la marca histórica de seis mundiales, aunque podría ser igualado por Ronaldo.

El máximo goleador

Messi, en caso de jugar Estados Unidos, México y Canadá 2026, también aspira a ser el máximo anotador en mundiales: acumula 13 y está cerca del ex jugador alemán Miroslav Klose, quien convirtió 16. También es una marca que podrían romper el francés Kylian Mbappé (12), el alemán Thomas Müller (10) y Ronaldo (9).

También podría igualar al portugués como el futbolista con más goles anotados en distintas copas del mundo (5). De momento, el 10 concretó un gol en Alemania 2006, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018 y siete en Qatar 2022, mientras que en Sudáfrica 2010 la gran particularidad es que no anotó.

Messi Lionel Messi lidera a la Selección argentina.

El jugador con mayor cantidad de asistencias en los mundiales

El capitán acumula 8 asistencias en mundiales y ostenta el récord con los astros Diego Maradona y Pelé, que repartieron la misma cantidad según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS). De esta manera, en el Mundial 2026 podría quebrar la marca, aunque es seguido por Müller (6).

Por lo pronto, concretó una en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, dos en Rusia 2018 y tres en Qatar 2022.

El futbolista con más partidos ganados

Messi también podría quitarle el récord a Klose de ser el jugador con mayor cantidad de partidos ganados en mundiales, ya que el alemán sumó 17 y el argentino lo escolta de cerca con 16.

El capitán de la albiceleste cosecha dos triunfos en Alemania 2006 (6-0 sobre Serbia y Montenegro y 2-1 a México), cuatro en Sudáfrica 2010 (1-0 contra Nigeria, 4-1 frente a Corea del Sur, 2-0 ante Grecia y 3-1 sobre México), cinco en Brasil 2014 (2-1 ante Bosnia y Herzegovina, 1-0 contra Irán, 3-2 frente a Nigeria, 1-0 frente a Suiza y 1-0 contra Bélgica), una en Rusia 2018 (2-1 sobre Nigeria) y cuatro en Qatar 2022 (2-0 ante México, 2-0 frente a Polonia, 2-1 contra Australia y 3-0 sobre Croacia).

La FIFA excluye de sus registros estadísticos las tandas de penales, por lo que no computa como triunfos los partidos definidos de esa manera.

Primer jugador en ser capitán en dos mundiales ganados

El 10 también podría convertirse en el primer capitán en levantar la copa dos veces, luego de Qatar 2022. Uno de los que más cerca estuvo fue Daniel Passarella, el único argentino en ganar dos mundiales (1978 y 1986), quien la alzó en Argentina pero no en México, ya que no tuvo minutos por un inconveniente estomacal, pese a que había sido convocado. Maradona fue el capitán de aquel segundo Mundial ganado por Argentina.

Un dato curioso: Pelé, considerado ampliamente como uno de los mejores de la historia, es el único jugador que ganó tres Mundiales (1958, 1962 y 1970). Sin embargo, en ninguno fue el capitán de Brasil.

Scaloni y Messi Lionel Messi junto a Lionel Scaloni.

Más finales jugadas

Messi lleva jugadas dos finales del mundo (Brasil 2014 y Qatar 2022). En caso de que llegue a la tercera en Estados Unidos, México y Canadá 2026, treparía a tres y alcanzaría al brasileño Cafú (1994, 1998 y 2002), aunque Mbappé (2018 y 2022) también podría lograrlo.

Pese a que hay otros futbolistas que integraron planteles que disputaron tres definiciones, como el brasileño Ronaldo Nazario y Matthaus, no sumaron minutos en alguna de ellas.

Otros récords que podrían quebrarse en el Mundial 2026

Mayor cantidad de goles anotados

Debido al cambio de formato, es muy probable que Estados Unidos, México y Canadá 2026 se convierta en la Copa del Mundo con más goles anotados. Por lo pronto, el récord lo tiene Qatar 2022, donde se registraron 172. Por detrás se ubican Francia 1998 y Brasil 2014, con 171 tantos en cada uno. También podría quebrarse la marca del francés Just Fontaine, quien en Suecia 1958 concretó 13 tantos y es el jugador con más goles en un solo Mundial.

Más vallas invictas

Otra marca que podría quebrarse es la de mayor vallas invictas en una Copa del Mundo. Países Bajos en 1974, Italia en 1990, Brasil en 1994, Francia en 1998, Alemania en 2002 y España en 2010 tienen el récord con cinco encuentros.

El DT con más partidos dirigidos y triunfos

El entrenador de Francia, Didier Deschamps, acumula 19 partidos dirigidos en mundiales (cinco en Brasil 2014 y siete en Rusia 2018 y Qatar 2022). En caso de que los Galos alcancen los cuartos de final en Estados Unidos, México y Canadá 2026, igualará al alemán Helmut Schön, quien tiene el récord de ser el DT con mayor cantidad de partidos dirigidos en copas del mundo, con 25.

En tanto, también está a tres triunfos de empatar a Schön como el entrenador con más victorias en mundiales. El alemán consiguió 16.

La selección con más partidos jugados y mayor cantidad de victorias

Brasil, la selección con mayor cantidad de copas del mundo ganadas con cinco, es la única selección en jugar todos los mundiales hasta Qatar 2022 y también disputará Estados Unidos, México y Canadá 2026. Tiene el récord de ser el equipo con más partidos disputados en citas mundialistas (114) y registra la mayor cantidad de victorias (76).

En este marco, Alemania podría igualar o superar el registro de la Verdeamarela de ser el elenco con más encuentros disputados, ya que tiene 112. También podría equiparar la marca de más triunfos, aunque debería ocurrir un milagro ya que cuenta con 68: debe llegar a la final y que Brasil no gane ningún partido.