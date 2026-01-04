Promesa de River, fue goleador en otro club y ahora jugará la Libertadores tras una dura lesión El delantero cordobés, surgido en Núñez, dejó atrás una extensa recuperación y afrontará un nuevo desafío internacional en la máxima competencia continental. Por + Seguir en







Nasif pasó por Inferiores, Reserva y Primera de River antes de relanzar su carrera tras una larga lesión. @tomi.nasif (IG)

Volvió a estar en el radar tras superar una operación que lo marginó ocho meses de las canchas.

Había sido figura en su arranque en Banfield con tres goles en dos partidos oficiales.

River decidió cederlo nuevamente para que sume rodaje competitivo en Primera.

En 2026, disputará el Torneo Apertura y la Copa Libertadores con un nuevo club. El joven prometedor Tomás Nasif jugará la Copa Libertadores con Platense luego de superar una lesión grave que frenó su proyección durante gran parte de 2025, pese a que su pase pertenece a River y venía de un arranque goleador en Banfield.

El atacante cordobés había generado expectativas a comienzos del año pasado, cuando convirtió tres tantos en sus primeras dos presentaciones con el Taladro. Sin embargo, un esguince de tobillo que se agravó con el tiempo derivó en una intervención quirúrgica y una rehabilitación prolongada.

Ya recuperado y con el alta médica definitiva, todo indicaba que continuaría en el sur del Gran Buenos Aires. Incluso existía un acuerdo de palabra para extender su préstamo, pero el escenario cambió en los últimos días y su carrera tomó otro rumbo. Jugará para Platense.

Embed La carrera de Tomás Nasif Nasif surgió de las Divisiones Inferiores de River, club al que llegó desde Córdoba en Novena. En un primer momento se desempeñó como extremo, aunque su físico y capacidad goleadora lo consolidaron como centrodelantero. Ese cambio fue clave para su crecimiento deportivo.

Durante 2024, se destacó en la Reserva del Millonario, donde fue campeón del Torneo Proyección y del Trofeo de Campeones bajo la conducción de Marcelo Escudero. En ese ciclo, disputó 24 partidos, convirtió ocho goles y aportó una asistencia, además de llevar la cinta de capitán en varias categorías.

Su rendimiento aceleró la firma de su primer contrato profesional y motivó su salto al plantel de Primera, impulsado por Marcelo Gallardo. También integró convocatorias de la Selección Argentina Sub 17, consolidando su perfil como uno de los proyectos ofensivos del club. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por #TorneoProyección Sur Finanzas (@proyeccionlpf) Ahora, a los 21 años, llegará a Platense a préstamo por un año. En Vicente López buscará continuidad en un equipo con múltiples competencias por delante y la chance de mostrarse nuevamente en el plano internacional.