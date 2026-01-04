4 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Promesa de River, fue goleador en otro club y ahora jugará la Libertadores tras una dura lesión

El delantero cordobés, surgido en Núñez, dejó atrás una extensa recuperación y afrontará un nuevo desafío internacional en la máxima competencia continental.

Por
Nasif pasó por Inferiores

Nasif pasó por Inferiores, Reserva y Primera de River antes de relanzar su carrera tras una larga lesión.

@tomi.nasif (IG)
  • Volvió a estar en el radar tras superar una operación que lo marginó ocho meses de las canchas.
  • Había sido figura en su arranque en Banfield con tres goles en dos partidos oficiales.
  • River decidió cederlo nuevamente para que sume rodaje competitivo en Primera.
  • En 2026, disputará el Torneo Apertura y la Copa Libertadores con un nuevo club.

El joven prometedor Tomás Nasif jugará la Copa Libertadores con Platense luego de superar una lesión grave que frenó su proyección durante gran parte de 2025, pese a que su pase pertenece a River y venía de un arranque goleador en Banfield.

Messi va por más récords.
Te puede interesar:

Mundial 2026: los impactantes récords que podrían romper la Selección y Lionel Messi

El atacante cordobés había generado expectativas a comienzos del año pasado, cuando convirtió tres tantos en sus primeras dos presentaciones con el Taladro. Sin embargo, un esguince de tobillo que se agravó con el tiempo derivó en una intervención quirúrgica y una rehabilitación prolongada.

Ya recuperado y con el alta médica definitiva, todo indicaba que continuaría en el sur del Gran Buenos Aires. Incluso existía un acuerdo de palabra para extender su préstamo, pero el escenario cambió en los últimos días y su carrera tomó otro rumbo. Jugará para Platense.

Embed

La carrera de Tomás Nasif

Nasif surgió de las Divisiones Inferiores de River, club al que llegó desde Córdoba en Novena. En un primer momento se desempeñó como extremo, aunque su físico y capacidad goleadora lo consolidaron como centrodelantero. Ese cambio fue clave para su crecimiento deportivo.

Durante 2024, se destacó en la Reserva del Millonario, donde fue campeón del Torneo Proyección y del Trofeo de Campeones bajo la conducción de Marcelo Escudero. En ese ciclo, disputó 24 partidos, convirtió ocho goles y aportó una asistencia, además de llevar la cinta de capitán en varias categorías.

Su rendimiento aceleró la firma de su primer contrato profesional y motivó su salto al plantel de Primera, impulsado por Marcelo Gallardo. También integró convocatorias de la Selección Argentina Sub 17, consolidando su perfil como uno de los proyectos ofensivos del club.

Ahora, a los 21 años, llegará a Platense a préstamo por un año. En Vicente López buscará continuidad en un equipo con múltiples competencias por delante y la chance de mostrarse nuevamente en el plano internacional.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lionel Messi tendrá un año cargado de competiciones, entre ellas, el Mundial 2026.

Lionel Messi tiene nuevo compañero argentino: la figura de Racing que jugará en Inter Miami

Es la cuarta vez que River elige San Martín de los Andes para su pretemporada.

River confirmó a los 33 jugadores que harán la pretemporada en San Martín de los Andes: quiénes son

El grupo estuvo al mando de Claudio Úbeda, confirmado como DT del club.

Boca volvió al trabajo con sorpresas: renovaciones, regresos y jugadores apartados

Claudio Úbeda seguirá siendo el técnico de Boca en 2026

Boca arranca la pretemporada 2026 sin refuerzos y con Úbeda con entrenador

Gerard Deulofeu, del vestuario con Messi a una larga batalla médica.

El dramático momento que vive un ex compañero de Messi: lucha por volver a jugar

El entrenador italiano de 45 años había sido campeón del Mundial de Clubes hace seis meses.

Sorpresa en la Premier League: un jugador de la Selección argentina comenzó el 2026 sin entrenador

Rating Cero

Noelia Marzol defendió su vínculo con su pareja y en cómo es el día a día delante de sus hijos

El provocador posteo de Noelia Marzol que después tuvo que borrar

Su transformación respondió a las necesidades del personaje.

La impresionante transformación física de Sam Worthington para Avatar: Fuego y Ceniza: su entrenamiento y preparación

La historia sigue a dos jugadores de hockey, eternos rivales, que terminan enamorándose.
play

Heated Rivalry, la serie furor en el mundo que llega a Argentina: todo lo que tenés que saber antes del estreno

Calu River tiene dos hijos, Tao y Bee, ambos producto de su relación con Aíto De La Rúa

La polémica que desató Calu Rivero sobre la crianza de su hijo mayor

Ahora, llegó a la gran N roja El gran showman, la producción cinematográfica que fue un éxito en cines en 2017 y ya está disponible en este sitio web siendo tendencia.
play

Llegó a Netflix El gran showman, el musical sobre la historia del circo que te hará emocionar hasta las lágrimas con Hugh Jackman

El cocinero de 56 años pelea por su vida.

"A la montaña no le importa si sos famoso": la dura frase de un guía del Lanín tras el accidente de Christian Petersen

últimas noticias

Cristina sostuvo que la acción genera un escenario de alta inestabilidad.

Cristina cuestionó la incursión militar de EEUU en Venezuela: "Volvió a cruzar un límite"

Hace 33 minutos
El dólar oficial arrancó el año al alza con el nuevo esquema de bandas.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 4 de enero

Hace 43 minutos
El aumento mensual se define por la inflación y se aplica de forma automática.

ANSES paga $419.401 en enero 2026: todo lo que hay que saber

Hace 43 minutos
Donald Trump y una advertencia en el marco del ataque a Venezuela.

La fuerte advertencia de Trump tras la detención de Maduro: "Juega sucio y te va a ir mal"

Hace 51 minutos
Noelia Marzol defendió su vínculo con su pareja y en cómo es el día a día delante de sus hijos

El provocador posteo de Noelia Marzol que después tuvo que borrar

Hace 56 minutos