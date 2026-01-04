IR A
Estuvo en el top 10 de Netflix durante mucho tiempo en 2025 y sigue siendo muy vista a pesar del paso del tiempo

Esta serie cuenta con ocho episodios de menos de una hora y aborda temas como el poder y la corrupción desde un enfoque ingenioso que incorpora mitología griega.

Jeff goldblum interpreta a Zeus en esta serie de Netflix. 

Netflix

La serie Kaos, estrenada en Netflix el 29 de agosto de 2024, es una ingeniosa y oscura reinvención de la mitología griega trasladada a un entorno contemporáneo y distópico. Creada por Charlie Covell, reconocida por su trabajo en The End of the F*ing World, la producción destaca por su tono de comedia negra característico de esta guionista.

La dirección principal estuvo a cargo de Georgi Banks-Davies y Runyararo Mapfumo, quienes logran plasmar una visión donde los dioses no son figuras distantes y solemnes, sino seres profundamente egocéntricos y disfuncionales. La trama aborda dos realidades que se entrelazan en una sola historia: la de dioses en el Olimpo y un grupo de humanos en el plano terrenal.

A medida que avanza, la serie mezcla ironía, fantasía y tensión, atrapando al público con una trama difícil de dejar ver. Tiene solo ocho episodios, de menos de una hora cada uno.

La serie utiliza la mitología no solo como un recurso estético, sino como un vehículo para explorar temas modernos como la política de género, la corrupción del poder absoluto y la búsqueda de la identidad.

Netflix: sinopsis de Kaos

La trama arranca cuando el todopoderoso Zeus, interpretado magistralmente por Jeff Goldblum, descubre una arruga en su frente. Este pequeño signo de envejecimiento desata en él una paranoia destructiva, convencido de que es el inicio del cumplimiento de una antigua profecía que marca el fin de su reinado.

KAOS

Mientras Zeus se sumerge en una espiral de crueldad y neurosis para asegurar su poder, su esposa Hera (Janet McTeer) mantiene su propio juego de control, y su hermano Hades (David Thewlis) intenta gestionar un Inframundo que está al borde del colapso logístico.

En el plano terrenal, la historia sigue a un grupo de mortales que, sin saberlo, están interconectados por el destino. Personajes como Riddy (una versión moderna de Eurídice), Ceneo y Ari descubren que son piezas clave en un plan maestro para derrocar a las deidades.

Ayudados desde las sombras por el astuto Prometeo (Stephen Dillane), estos humanos comienzan a cuestionar el orden establecido y la necesidad de adorar a dioses que los consideran simples juguetes, planteando una rebelión que amenaza con destruir los cimientos mismos del Olimpo.

Tráiler de Kaos

Reparto de Kaos

  • Jeff Goldblum como Zeus
  • Janet McTeer como Hera
  • Cliff Curtis como Poseidón
  • Stephen Dillane como Prometeo
  • Aurora Perrineau como Riddy
