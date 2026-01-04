Tiene solo 6 capítulos, está en Netflix y actúan dos estrellas argentinas La nueva producción de la plataforma de streaming cuenta con seis capítulos de media hora cada uno y sigue la historia de dos mujeres que salieron de la cárcel. + Seguir en







La nueva serie de Netfliz es protagonizada por Nancy Duplaá y Carla peterson. Netflix

Una nueva producción argentina es tendencia en Netflix. Con Nancy Duplaá y Carla Peterson como protagonistas, El tiempo de las moscas escaló rápidamente en el Top 10 de series más populares de la plataforma, tras su estreno el 1 de enero de 2026.

La miniserie está compuesta por seis capítulos de media hora cada uno, lo que la vuelve una historia perfecta para ver en un fin de semana. Basada en las novelas Tuya y El tiempo de las moscas de Claudia Piñeiro, la producción aborda temas como la amistad, el perdón y la libertad en un relato cargado de humor y suspenso.

La dupla de Peterson y Duplaá, dos actrices con gran trayectoria en la industria del cine argentino, encanta al público con una química entrañable y actuaciones impecables. La dirección está a cargo de Ana Katz y Benjamín Naishtat, quienes también cuentan con un recorrido destacado en el cine y la televisión argentina.

Netflix: sinopsis de El tiempo de las moscas El tiempo de las Moscas (2) Netflix La serie cuenta la historia de Inés y La Manca, dos mujeres que, tras haber pasado por la cárcel, buscan reconstruir una vida al margen del delito trabajando como fumigadoras. Todo cambia cuando conocen a Susana Bonar y comienzan a trabajar en su casa. Un encargo que aparentaba ser sencillo, las arrastra a un pasado que intentan dejar atrás.

De pronto, la trama se llena de enredos y adquiere un tinte de relato policial. Las protagonistas se ven obligadas a leer las señales, desconfiar de todos y moverse con cautela, convirtiéndose en investigadoras atrapadas en su propia trampa.

Tráiler de El tiempo de las moscas

Nancy Duplaá

Valeria Lois

Osqui Guzmán

Diego Velázquez

Jimena Anganuzzi

Carlos Belloso

Julia Dorto