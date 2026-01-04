IR A
Tiene solo 6 capítulos, está en Netflix y actúan dos estrellas argentinas

La nueva producción de la plataforma de streaming cuenta con seis capítulos de media hora cada uno y sigue la historia de dos mujeres que salieron de la cárcel.

La nueva serie de Netfliz es protagonizada por Nancy Duplaá y Carla peterson. 

Netflix

Una nueva producción argentina es tendencia en Netflix. Con Nancy Duplaá y Carla Peterson como protagonistas, El tiempo de las moscas escaló rápidamente en el Top 10 de series más populares de la plataforma, tras su estreno el 1 de enero de 2026.

Te puede interesar:

La miniserie está compuesta por seis capítulos de media hora cada uno, lo que la vuelve una historia perfecta para ver en un fin de semana. Basada en las novelas Tuya y El tiempo de las moscas de Claudia Piñeiro, la producción aborda temas como la amistad, el perdón y la libertad en un relato cargado de humor y suspenso.

La dupla de Peterson y Duplaá, dos actrices con gran trayectoria en la industria del cine argentino, encanta al público con una química entrañable y actuaciones impecables. La dirección está a cargo de Ana Katz y Benjamín Naishtat, quienes también cuentan con un recorrido destacado en el cine y la televisión argentina.

Netflix: sinopsis de El tiempo de las moscas

El tiempo de las Moscas (2)

La serie cuenta la historia de Inés y La Manca, dos mujeres que, tras haber pasado por la cárcel, buscan reconstruir una vida al margen del delito trabajando como fumigadoras. Todo cambia cuando conocen a Susana Bonar y comienzan a trabajar en su casa. Un encargo que aparentaba ser sencillo, las arrastra a un pasado que intentan dejar atrás.

De pronto, la trama se llena de enredos y adquiere un tinte de relato policial. Las protagonistas se ven obligadas a leer las señales, desconfiar de todos y moverse con cautela, convirtiéndose en investigadoras atrapadas en su propia trampa.

Tráiler de El tiempo de las moscas

Reparto de El tiempo de las moscas

  • Carla Peterson
  • Nancy Duplaá
  • Valeria Lois
  • Osqui Guzmán
  • Diego Velázquez
  • Jimena Anganuzzi
  • Carlos Belloso
  • Julia Dorto
