Leandro Paredes, sobre la llegada de Paulo Dybala a Boca: "Con la ilusión intacta"

El mediocampista se volvió a referir a la posibilidad de que el cordobés deje Roma y regrese al fútbol argentino para vestir la camiseta del Xeneize. También destacó el trabajo de Claudio Úbeda con el grupo, tras la muerte de Miguel Ángel Russo.

Paredes fue compañero de Dybala en Roma.

Boca comenzó la semana de la mejor manera: se quedó con el Superclásico frente a River en la Bombonera y también logró el pase a la Copa Libertadores tras dos años de ausencia. De cara al futuro, los hinchas se ilusionan con reforzar al equipo con otro jugador campeón del mundo con la Selección argentina: Paulo Dybala. Así lo aseguró el propio Leandro Paredes, amigo de la Joya.

Durante una rueda de prensa, el líder del plantel fue consultado por la posibilidad de que el cordobés vista la camiseta azul y oro en 2026y si bien reconoció que ya lo habló “varias veces”, también trató de calmar las aguas para no meterle presión.

Ojalá que él viva su vida y su carrera muy tranquilo. Que tome la decisión que tenga que tomar, no soy quien para meterme en las decisiones de los demás”, señaló, pero de igual modo, no ocultó su propio anhelo e indicó: “La ilusión está siempre. Tener un jugador como Paulo en el equipo, con la calidad y jerarquía que tiene sería espectacular, pero dejo que las decisiones las tome cada uno. Acá lo esperamos con la ilusión intacta”.

El rumor del desembarco de futbolista surgido en Instituto también se generó por las palabras el propio padre de Paredes, post victoria en el Superclásico. “Yo sé cosas y sé que Paulo quiere venir. Tiene el corazoncito de Boca, yo escuché una conversación y dijo que venía. Va a venir y van a jugar juntos”, explicó en esa oportunidad.

Ante estas declaraciones, el exPSG salió a aclarar los dichos: “Mi papá está re loco, hasta que vine me cagaron a puteadas. Hay que estar tranquilos, cada uno vive su vida y carrera como quiera”.

Leandro Paredes elogió a Úbeda y el equipo tras la victoria del Superclásico

Leandro Paredes no ocultó su felicidad por el gran presente de Boca, la victoria ante River, donde destacó el trabajo del equipo y sobre todo el del cuerpo técnico, con Claudio Úbeda a la cabeza, tras la muerte de Miguel Ángel Russo.

Estamos muy felices, el cuerpo técnico lo está haciendo muy bien, tiene todo nuestro apoyo. Ojalá que juntos sigamos creciendo juntos. Nosotros lo estamos apoyando, él nos apoya y hemos crecido mucho en el juego”, señaló.

Además, llenó de elogios a Exequiel Zeballos, autor de uno de los goles para la victoria ante River y figura del encuentro: "Siento orgullo por él. Desde que llegué traté de que él se sienta bien, con confianza. Soy consciente que nos puede dar muchísimo. Que él esté en este nivel, con confianza, para mi es espectacular y ojalá pueda seguir haciéndolo".

