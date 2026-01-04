4 de enero de 2026 Inicio
Video: el agónico gol de Enzo Fernández en el 1 a 1 entre Chelsea y Manchester City

El mediocampista campeón del mundo marcó el empate en Londres y volvió a ser decisivo en la Premier League.

Video: el agónico gol de Enzo Fernández en el 1 a 1 entre Chelsea y Manchester City

Enzo Fernández volvió a ser determinante para Chelsea al marcar el gol del empate 1-1 frente al Manchester City, por la vigésima fecha de la Premier League. El tanto del exRiver a los 94 minutos del complemento permitió a los “Blues” rescatar un punto cuando el partido estaba casi terminado.

El mediocampista campeón del mundo en Qatar apareció por el sector izquierdo del área y empujó a la red un centro preciso del francés Malo Gusto desde la derecha. La acción sintetizó su mayor presencia ofensiva y su creciente incidencia en momentos clave, en un Chelsea que encuentra en el argentino una pieza cada vez más relevante.

Premier League: la tabla de posiciones

image

Enzo Fernández despidió a Maresca tras su salida del Chelsea

El Chelsea inició el 2026 sin entrenador tras la decisión de la dirigencia de poner fin al ciclo de Enzo Maresca el 1° de enero. En ese contexto, Enzo Fernández, uno de los capitanes y referentes del plantel, se expresó públicamente para despedir al técnico con un mensaje directo y emotivo.

A través de sus historias de Instagram, el campeón del mundo compartió una imagen junto a Maresca y destacó lo vivido durante una etapa que se extendió por 92 partidos y dejó como saldo las consagraciones en la Conference League y el Mundial de Clubes. “Mister, gracias por todo lo compartido y vivido en esta etapa, aprendí mucho y valoro cada consejo y experiencia”, escribió Fernández, quien también saludó a los integrantes del cuerpo técnico.

image
