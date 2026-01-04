Patricia Bullrich afirmó que se aprobará la reforma laboral pero reconoció que "hay cambios para hacer" La senadora nacional y presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta aseguró que el Congreso dará luz verde al proyecto. "Hay mucha gente que sabe que la Argentina necesita un cambio laboral", marcó. Por + Seguir en







Patricia Bullrich, senadora nacional de La Libertad Avanza. Redes oficiales

La senadora nacional y presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta, Patricia Bullrich, aseguró que el Gobierno logrará la aprobación de la reforma laboral en el Congreso, aunque admitió que se modificará el contenido del proyecto.

En diálogo con Clarín, Bullrich expuso su optimismo sobre la reforma laboral: "La vamos a sacar. Hay mucha gente que sabe que la Argentina necesita un cambio laboral. Todos los senadores de distintas provincias saben que tienen gran parte de su fuerza laboral en la informalidad y que necesitan hacer algo por gente que no tiene absolutamente nada, y que además, cuando vos lo ves potencialmente en los próximos años, no se va a poder jubilar. Estoy segura que la vamos a lograr aprobar".

No obstante, se refirió a los cambios en la iniciativa. "Fue una decisión que tomamos pasar el debate a febrero. Sacamos el dictamen el último día hábil antes de la semana de Navidad. Había que leer una ley completa, había que cambiar cosas. No estaba todo consensuado", reconoció.

Patricia Bullrich Patricia Bullrich, senadora nacional de La Libertad Avanza. "Entonces, yo pensé, me dije, 'voy a llegar después del presupuesto, de inocencia fiscal, voy a llegar con una ley laboral que, si no está totalmente discutida con los que van a votar, va a ser un lío. ¿Qué prefiero, demorar un mes o tener una ley rápido?' Ahí hice una consulta rápida, y decidí que había que pasarla", agregó.

En tanto, Bullrich detalló el método para modificar el proyecto: "Ya tenemos dictamen y podemos trabajar desde ahí a partir del 2 de febrero. Hay cambios para hacer, pero los vamos a hacer con conciencia del tiempo que lleva redactar una ley que va a ser muy específica".