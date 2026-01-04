Patricia Bullrich afirmó que se aprobará la reforma laboral pero reconoció que "hay cambios para hacer"
La senadora nacional y presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta aseguró que el Congreso dará luz verde al proyecto. "Hay mucha gente que sabe que la Argentina necesita un cambio laboral", marcó.
Patricia Bullrich, senadora nacional de La Libertad Avanza.
La senadora nacional y presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta, Patricia Bullrich, aseguró que el Gobierno logrará la aprobación de la reforma laboral en el Congreso, aunque admitió que se modificará el contenido del proyecto.
En diálogo con Clarín, Bullrich expuso su optimismo sobre la reforma laboral: "La vamos a sacar. Hay mucha gente que sabe que la Argentina necesita un cambio laboral. Todos los senadores de distintas provincias saben que tienen gran parte de su fuerza laboral en la informalidad y que necesitan hacer algo por gente que no tiene absolutamente nada, y que además, cuando vos lo ves potencialmente en los próximos años, no se va a poder jubilar. Estoy segura que la vamos a lograr aprobar".
No obstante, se refirió a los cambios en la iniciativa. "Fue una decisión que tomamos pasar el debate a febrero. Sacamos el dictamen el último día hábil antes de la semana de Navidad. Había que leer una ley completa, había que cambiar cosas. No estaba todo consensuado", reconoció.
"Entonces, yo pensé, me dije, 'voy a llegar después del presupuesto, de inocencia fiscal, voy a llegar con una ley laboral que, si no está totalmente discutida con los que van a votar, va a ser un lío. ¿Qué prefiero, demorar un mes o tener una ley rápido?' Ahí hice una consulta rápida, y decidí que había que pasarla", agregó.
En tanto, Bullrich detalló el método para modificar el proyecto: "Ya tenemos dictamen y podemos trabajar desde ahí a partir del 2 de febrero. Hay cambios para hacer, pero los vamos a hacer con conciencia del tiempo que lleva redactar una ley que va a ser muy específica".
Punto por punto, la reforma laboral impulsada por el Gobierno
Reducción de aportes patronales: el proyecto reduce las contribuciones que abonan los empleadores al sistema de seguridad social y obras sociales para incentivar la generación de empleo.
Nuevo sistema para indemnizaciones: se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el cual estará financiado por un 3% de aportes del salario del empleado para pagar en caso de despido, separándolo de los aportes tradicionales. Se prevé una reducción del cálculo indemnizatorio excluyendo aguinaldo, vacaciones y premios del conteo final, tomando un promedio salarial en lugar del salario más alto, y habilitando el pago en cuotas.
Período de prueba: pasará ser de seis meses de vigencia. Además, cualquiera de las partes podrá cerrar la relación contractual durante ese lapso sin derecho a indemnización. La empresa tampoco podrá contratar a un mismo trabajador más de una vez utilizando el período de prueba.
Flexibilización de las vacaciones. la ley permite fraccionar las vacaciones en partes más cortas, con un mínimo de 7 días.
Modificaciones a la jornada laboral: el proyecto habilita ampliar hasta 12 horas diarias de trabajo con descansos mínimos y crea mecanismos como bancos de horas para compensar horas extra con tiempo libre.
Salario dinámico: se establece una diferenciación que se considera salario y se habilitan pagos por productividad o mérito, que podrían negociarse por empresa o colectivo. Los sueldos se podrán pagar enpesos o moneda extranjera, pero también en alimentos, especie o viviendas. Actualmente solo se permite abonar en pesos y se habilita hasta un 20% en especie.
Convenios colectivos. Se elimina la ultraactividad (renovación automática de convenios) y se da prioridad a los convenios por empresa por sobre los de mayor ámbito.
Limitaciones a huelgas y ampliación de servicios esenciales. Nuevas serían consideradas esenciales, con restricciones a asambleas y protestas, y sanciones por bloqueos o tomas en el lugar de trabajo.
Beneficios fiscales a empresas. incluye reducciones en impuestos (como Ganancias) y eliminación de algunos tributos para fomentar la inversión y contratación.