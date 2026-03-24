El exmediocampista alemán mostró un cambio corporal extremo tras dejar la actividad profesional y adoptar una rutina centrada en fuerza y volumen muscular.

La transformación física de Mesut Özil se convirtió en uno de los temas más llamativos tras su retiro del fútbol profesional en 2023. El excompañero de Ángel Di María en el Real Madrid sorprendió al exhibir un cambio corporal profundo , alejándose de su histórica contextura delgada para mostrar una imagen completamente renovada.

Su nueva vida combina actividad física intensa con proyectos personales, manteniendo el deporte como parte central de su rutina diaria.

Las imágenes compartidas en redes sociales evidencian un cambio radical respecto a su etapa como futbolista, con un cuerpo mucho más robusto.

El proceso está supervisado por un entrenador personal reconocido por potenciar la masa muscular de sus clientes con resultados visibles en poco tiempo.

Tras su retiro del fútbol profesional, Mesut Özil modificó por completo su físico mediante un exigente plan de entrenamiento enfocado en hipertrofia.

El exmediocampista alemán adoptó un enfoque centrado en el desarrollo muscular , con entrenamientos intensivos que apuntan a la hipertrofia . Este nuevo perfil físico refleja una dedicación constante al trabajo de fuerza, con sesiones diarias que evidencian disciplina y planificación.

En paralelo, su nueva etapa personal también incluye una reorganización de su vida cotidiana en Estambul , donde combina actividades familiares, intereses personales y negocios, sin dejar de lado su compromiso con el entrenamiento como una práctica sostenida.

Tras su retiro del fútbol profesional en 2023 , Mesut Özil se instaló definitivamente en Turquía y comenzó a desarrollar una faceta cada vez más visible fuera del deporte, con fuerte presencia en la vida pública del país.

El excompañero de Di María en el Real Madrid dejó el fútbol y sorprendió con un físico completamente distinto tras su retiro.

Uno de los movimientos más relevantes fue su ingreso a la política turca , al incorporarse al comité ejecutivo del partido gobernante AKP , liderado por Recep Tayyip Erdoan. Este paso consolidó una relación que ya venía desde su etapa como futbolista y lo posicionó como una figura cercana al oficialismo.

En paralelo, Özil también ganó protagonismo por sus posturas públicas en temas internacionales, especialmente por su apoyo a Palestina. A través de redes sociales difundió mensajes como “Free Palestine” y publicaciones vinculadas al conflicto en Gaza, lo que generó repercusiones y críticas en distintos sectores.

Su vínculo con Alemania, en tanto, quedó marcado por tensiones desde su salida de la selección en 2018, cuando denunció racismo y falta de respeto, en un episodio que expuso un conflicto de identidad entre sus raíces turcas y su representación deportiva alemana.

Ozil AKP Mesut Özil se radicó en Turquía, se involucró en política y expresó apoyo a Palestina.

De esta manera, Özil pasó de ser una figura destacada del fútbol mundial a convertirse en un personaje con fuerte presencia política y posicionamiento público, manteniendo influencia más allá del deporte.