Insólito: tras el escándalo con Gianluca Prestianni, la UEFA sancionó a Real Madrid por actos discriminatorios

La entidad madre del fútbol europeo lanzó un comunicado en el que explicó los alcances de la sanción al Merengue, que promueve activamente la lucha contra el racismo.

Sancionaron al Real Madrid por actos discriminatorios.

La UEFA sancionó al Real Madrid por "actos discriminatorios", por un episodio ocurrido durante el partido frente al Benfica por los playoffs de la UEFA Champions League. Cuál es el alcance de la sanción.

Hasta cuándo no habrá fútbol argentino.
Cuándo termina el paro del fútbol y con qué partidos se reanuda

Según informó el organismo europeo, la institución madrileña deberá pagar una multa de 15.000 euros debido a que un hincha realizó un saludo nazi desde las tribunas durante el partido de vuelta disputado el 25 de febrero.

El hecho ocurrió en el estadio Santiago Bernabéu y fue detectado por las cámaras de seguridad. De acuerdo con el club, ese mismo día se inició “un procedimiento de expulsión inmediata del aficionado”, quien fue identificado por el personal de seguridad y retirado del estadio.

gesto nazi
Tras el episodio, el Real Madrid emitió un comunicado en el que condenó el gesto. “El Real Madrid condena este tipo de gestos y de expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad”, señaló la institución.

Más allá de esa postura, la UEFA resolvió aplicar igualmente una sanción económica y estableció además el cierre parcial del estadio.

La medida contempla la clausura de 500 asientos ubicados en sectores adyacentes a la tribuna sur inferior, aunque esta sanción solo se hará efectiva en caso de que los aficionados reincidan en comportamientos racistas o discriminatorios en futuros partidos.

El comunicado de la UEFA

Multar al Real Madrid C.F. con 15 000 euros y ordenar el cierre parcial del estadio del Real Madrid C.F. (es decir, 500 asientos adyacentes de la grada sur inferior) durante el próximo partido de la competición de clubes de la UEFA en el que el Real Madrid C.F. juegue como club anfitrión, por el comportamiento racista y/o discriminatorio de sus aficionados. Dicho cierre del estadio queda suspendido durante un período de prueba de un (1) año, a partir de la fecha de la presente decisión.

