19 de marzo de 2026 Inicio
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Es argentino, jugó en un grande y ahora será vicepresidente, futbolista y dueño de un club europeo

Un mediocampista asumirá funciones dirigenciales mientras continúa en actividad dentro de una institución suiza.

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Fútbol: Schelotto asume como vicepresidente sin dejar la actividad profesional

Fútbol: Schelotto asume como vicepresidente sin dejar la actividad profesional

  • Ezequiel Schelotto será vicepresidente de FC Paradiso y también continuará como futbolista del plantel profesional.

  • El argentino adquirió el 40% de las acciones del club suizo y se suma a la estructura dirigencial.

  • El anuncio oficial se realizará en el Palazzo Mantegazza con presencia de autoridades y socios.

  • A los 36 años, combina su carrera dentro del campo con un rol clave en la gestión institucional.

Ezequiel Schelotto dará un paso inusual en el fútbol profesional: será vicepresidente, futbolista y dueño de un mismo club. El argentino, con pasado en Racing, asumirá ese rol en el FC Paradiso, institución de la tercera división de Suiza, donde además seguirá en actividad mientras avanza en su faceta dirigencial.

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La operación contempla la adquisición del 40% de las acciones del club, lo que lo posiciona como uno de los principales propietarios. El acuerdo será oficializado en un evento en el Palazzo Mantegazza, donde se presentará el proyecto deportivo junto a autoridades, patrocinadores y socios. En paralelo, continuará ligado al primer equipo al menos hasta la finalización de su contrato a mediados de año.

Instalado en Europa desde 2023, tras un paso intermedio por Dubai, el mediocampista atraviesa una etapa de transición en su carrera. A los 36 años, mantiene su actividad dentro del campo de juego, pero también profundiza su desarrollo fuera de él, en una combinación poco habitual dentro del fútbol profesional.

Ezequiel Schelotto FC Paradiso
Ezequiel Schelotto asume un rol clave en Paradiso y redefine su futuro dentro y fuera de la cancha.

Ezequiel Schelotto asume un rol clave en Paradiso y redefine su futuro dentro y fuera de la cancha.

La carrera de Ezequiel Schelotto

La trayectoria de Ezequiel Schelotto comenzó en las divisiones inferiores de Banfield en 2007, donde dio sus primeros pasos antes de iniciar un recorrido que lo llevaría a distintos destinos. En Argentina, además de su etapa formativa, también tuvo pasos por Aldosivi y Deportivo Morón, sumando experiencia en el ámbito local.

Su salto al exterior marcó gran parte de su carrera, con una extensa trayectoria en el fútbol europeo. Pasó por clubes de Italia como Inter, Atalanta, Catania, Chievo Verona y Sassuolo, donde desarrolló buena parte de su recorrido profesional. Además, sumó experiencias en Inglaterra con Brighton y en Portugal con Sporting Lisboa, ampliando su recorrido internacional.

Uno de sus pasos más recordados en Argentina fue en Racing Club, donde logró visibilidad dentro del fútbol local antes de continuar su carrera en el exterior. Con el tiempo, obtuvo la nacionalidad italiana, lo que le permitió consolidarse en distintas ligas europeas.

Ezequiel Schelotto clubes
Fútbol europeo: la carrera de Ezequiel Schelotto incluye pasos por Italia, Inglaterra y Portugal con amplia experiencia

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En 2024 llegó libre al FC Paradiso, equipo en el que decidió continuar su carrera y donde ahora dará un giro significativo al asumir funciones dirigenciales. Su recorrido, que combina experiencia en múltiples ligas y contextos, desemboca en esta nueva etapa en la que une su rol dentro del campo con la toma de decisiones fuera de él.

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