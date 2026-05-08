8 de mayo de 2026 Inicio
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"Quise dejar el fútbol": el jugador de Boca que reveló el peor momento de su carrera

A raíz de ese contexto, el jugador debió tomarse un período para recuperarse emocionalmente y reencontrar la motivación necesaria para continuar con su carrera.

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 En ese período

 En ese período, el futbolista encontró refugio en su entorno cercano para evitar tomar decisiones definitivas en medio de la crisis.

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  • Ángel Romero confesó que atravesó uno de los momentos más duros de su carrera en Boca Juniors, al punto de pensar en dejar el fútbol.
  • La presión, las críticas, las lesiones y la falta de rendimiento generaron un fuerte desgaste emocional que afectó su confianza y su día a día.
  • El contexto adverso, con pocos goles y tensión con la hinchada, profundizó su angustia y puso en duda su continuidad profesional.
  • Logró salir adelante gracias al apoyo familiar y al trabajo en su salud mental, transformando esa etapa en un aprendizaje sobre el bienestar emocional en el deporte.

La reciente confesión de Ángel Romero generó impacto en el entorno de Boca Juniors al exponer un costado poco visible de su etapa en el club. El delantero reconoció que atravesó uno de los momentos más complejos de su carrera, al punto de plantearse dejar el fútbol. La presión, las críticas y una serie de inconvenientes físicos se combinaron en un desgaste mental que lo dejó sin energía para sostener el ritmo del alto rendimiento.

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Según relató, ese período estuvo marcado por una racha adversa dentro de la cancha que intensificó la exigencia externa. La falta de goles y el clima tenso con la hinchada profundizaron su malestar, generándole angustia y dudas sobre su continuidad. En ese contexto, el jugador describió sensaciones de agotamiento emocional que afectaron incluso su rutina diaria, reflejando el impacto que puede tener el entorno en la estabilidad de un futbolista.

Angel Romero

La recuperación llegó a partir del acompañamiento cercano de su familia y del respaldo del cuerpo técnico, sumado a la decisión de trabajar en su salud mental. Con el tiempo, logró reencauzar su carrera y transformar esa etapa en aprendizaje. Hoy, su experiencia funciona como un mensaje claro sobre la importancia de atender el bienestar emocional en un ámbito tan exigente como el fútbol profesional.

Quién es el futbolista de Boca que contó el peor momento de su carrera

Ángel Romero fue el protagonista de un testimonio que impactó en el mundo de Boca Juniors. El delantero decidió hablar abiertamente sobre una etapa crítica de su carrera en la que, afectado por la presión y la pérdida de confianza, llegó a considerar dejar el fútbol. Su frase “quise dejar el fútbol” reflejó con crudeza el nivel de desgaste emocional que atravesó en uno de los contextos más exigentes del deporte.

Angel romero
En ese período, el futbolista encontró refugio en su entorno cercano para evitar tomar decisiones definitivas en medio de la crisis.

En ese período, el futbolista encontró refugio en su entorno cercano para evitar tomar decisiones definitivas en medio de la crisis.

Según explicó, ese momento no estuvo marcado solo por lo deportivo, sino por un agotamiento mental profundo. Las críticas, las lesiones que interrumpían su continuidad y el peso de las expectativas generaron un escenario difícil de sostener, donde el disfrute del juego quedó en segundo plano. En ese período, el futbolista encontró refugio en su entorno cercano para evitar tomar decisiones definitivas en medio de la crisis.

Con el tiempo, el apoyo familiar y un cambio de enfoque le permitieron salir adelante. Romero logró reconstruir su confianza y transformar esa experiencia en aprendizaje. Al compartir su historia, puso el foco en la importancia de la salud mental en el alto rendimiento y dejó un mensaje claro: detrás de cada jugador hay procesos personales que también necesitan atención y acompañamiento.

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