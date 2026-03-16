Sergio Chiquito Romero se retiró del fútbol y se lanzará como entrenador El arquero surgido en Racing fue campeón con Boca y Manchester United, pero también fue parte de la Selección argentina. En diciembre había quedado libre de Argentinos Juniors y decidió ponerle fin a su carrera. Por + Seguir en







El último club de Chiquito Romero fue Argentinos Juniors.

Tras haber quedado libre de Argentinos Juniors en diciembre, Sergio Chiquito Romero se retiró del fútbol profesional por cuestiones familiares, a pesar de haber tenido ofertas de otros clubes para continuar. De este modo, a sus 39 años se lanzará como entrenador de fútbol.

En sus primeros años de carrera levantó las copas Eredivisie y Supercopa de Países Bajos con AZ Alkmaar y años anteriores había sido campeón del mundo con la Sub 20 con la Selección y consiguió el oro en los Juegos Olímpico de Pekin 2008.

El misionero tuvo un paso exitoso por Manchester United donde fue campeón de la FA Cup y la Community Sheild, también se consagró en su etapa en Boca en la Copa de la Liga en 2017 y la Supercopa Argentina en 2022. Además, fue finalista del Mundial 2014 de Alemania con la Selección Argentina y subcampeón de la Copa América en 2015 y 2016.

Chiquito Romero Redes sociales Tuvo un último paso breve por Argentinos Juniors en el final de su carrera, pero fue cuestionado por una serie de errores puntuales. Cabe destacar que venía sin rodaje del Xeneize donde perdió consideración tras pelearse con un plateísta en un Superclásico en septiembre del 2024. Además, tenía a Agustín Marchesín en la disputa de la titularidad.

El arquero había declarado meses atrás en DSports Radio que, en caso de no encontrar club, iba a comenzar su carrera como entrenador: “Estoy preparado para cruzar la línea y empezar una carrera que seguramente será hermosa”.

Se recibió en 2023 y, en aquella entrevista, agregó: “Voy a dar el paso sin ningún problema. Veo mucho fútbol, me gusta ver en todos los países y ligas, hasta el ascenso. ¿Mi estilo como entrenador? Como decía Menotti, el fútbol son momentos, nombres y amoldarse al plantel que te toca. Jugar en Europa y ser dirigido por Van Gaal, Mourinho, el Tata Martino y Alejandro Sabella me fueron dando herramientas para encontrar el camino”.