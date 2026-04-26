Conocé la Argentina: el destino mágico fuera del radar que se puede visitar en otoño

Un mar de formaciones blancas y caprichosas se extiende hasta el horizonte en la Puna catamarqueña, ofreciendo un paisaje de otro planeta.

Argentina se destaca en el turismo mundial por ofrecer una infinidad de paisajes con características muy diferentes a lo largo de su extenso territorio. Para quienes buscan una escapada auténtica en este 2026, lejos de los circuitos tradicionales que suelen saturarse durante los fines de semana largos, existe un rincón con una belleza única que regala imágenes que quedan grabadas para siempre en la memoria.

Esta playa puede ser tanto para surfear como para relajarse y es un destino muy elegido de Uruguay: cómo se llama

El Campo de Piedra Pómez es, sin dudas, el secreto mejor guardado de Catamarca . donde el silencio es absoluto. Se trata de un área protegida que alberga un laberinto de rocas blancas con puntas rosadas, creadas por una explosión volcánica tan masiva que dejó este rastro de ceniza petrificada sobre la estepa.

El otoño es la época ideal para explorar estas zonas de altura. En la Puna, esta estación garantiza cielos despejados, vientos más calmos que en primavera y una amplitud térmica que, aunque marcada, resulta mucho más tolerable para las caminatas bajo el sol.

Es el momento donde el aire se vuelve más puro y la visibilidad permite apreciar cada detalle de una geografía tallada por la actividad volcánica y el paso de los milenios. Si hay algo que caracteriza a este lugar es el silencio absoluto que permite disfrutar en tranquilidad la belleza fascinante del paisaje.

Dónde queda Campo de Piedra Pómez

Este monumento natural se encuentra ubicado en el departamento de Antofagasta de la Sierra, en el noroeste de la provincia de Catamarca. Está situado a una altitud promedio de 3.000 metros sobre el nivel del mar, en pleno corazón de la Puna.

El pueblo más cercano que sirve como punto de partida es El Peñón, una pequeña localidad de casas de adobe y calles tranquilas que se encuentra a unos 35 kilómetros del campo de formaciones.

Qué puedo hacer en Campo de Piedra Pómez

Campos de Piedra Pómez Cilsa

La actividad central es el trekking de exploración entre las formaciones. Los visitantes pueden caminar entre los gigantescos bloques de piedra pómez, perderse en sus pasadizos naturales y subir a los sectores más elevados para obtener vistas panorámicas del "mar de piedra".

Además de la caminata, el área es perfecta para la observación geológica y de volcanes. Desde el Campo de Piedra Pómez se puede divisar el imponente Volcán Carachi Pampa, con sus coladas de lava negra que contrastan dramáticamente con el blanco radiante de la piedra pómez.

Las excursiones también suelen incluir la visita a la Laguna Carachi Pampa, ubicada dentro del mismo circuito, donde se pueden observar flamencos y otras aves en su hábitat natural. Muchos viajeros realizan recorridos en vehículos 4x4, ya que la arena de la zona es extremadamente blanda y las dunas que rodean el campo ofrecen una experiencia de aventura única en el país.

Campos de Piedra Pómez Wikipedia

Para completar la experiencia, es recomendable disfrutar de los atardeceres en el lugar. Cuando el sol comienza a bajar, el blanco de las piedras se transforma en una gama de colores que van desde el naranja intenso hasta el violeta, un espectáculo visual que se potencia con la quietud absoluta del ambiente.

Cómo llegar a Piedra Pómez

Llegar a este destino desde la Ciudad de Buenos Aires es una travesía que combina tramos de asfalto con la aventura del ripio. Es un viaje de aproximadamente 1.300 kilómetros hasta El Peñón.

El trayecto en auto implica conducir por la Ruta Nacional 9 hasta Tucumán y luego tomar la Ruta Nacional 38 hacia Catamarca, conectando posteriormente con la Ruta Provincial 43. Para quienes buscan una opción más ágil, se puede volar hasta el Aeropuerto de San Fernando del Valle de Catamarca o el de Salta.

Desde allí, la forma más segura y recomendada de visitar Piedra Pómez es contratar una excursión con guías locales especializados en El Peñón o Antofagasta de la Sierra. Debido a la complejidad del terreno, la altura y la falta de señalización en la inmensidad de la Puna, el acompañamiento de expertos es esencial para garantizar una experiencia segura y enriquecedora en este desierto blanco.