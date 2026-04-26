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"No es cine, es más parecido a parques temáticos": un famoso director vuelve a la carga contra Marvel

Las declaraciones del director reavivaron una discusión sobre los límites entre espectáculo y expresión artística en la industria actual.

Uno de los que respondió fue James Gunn

Uno de los que respondió fue James Gunn, responsable de la saga Guardianes de la Galaxia. Aunque destacó la figura de Scorsese como uno de sus referentes, cuestionó que opinara sin haber visto en profundidad ese tipo de cine.

  • El debate sobre qué es “cine” y qué es puro entretenimiento no es nuevo, pero en los últimos años volvió a tomar fuerza con el crecimiento de las películas de superhéroes.
  • Una de las voces más influyentes de la industria dejó una definición que generó polémica global.
  • En el fondo, la discusión no se limita a Marvel. Pone sobre la mesa una pregunta más amplia: qué lugar ocupa el cine dentro de una industria cada vez más dominada por grandes franquicias.
  • Las declaraciones no pasaron desapercibidas. Rápidamente, directores, guionistas y fanáticos reaccionaron, abriendo una discusión que todavía sigue vigente.

El debate sobre qué es “cine” y qué es puro entretenimiento no es nuevo, pero en los últimos años volvió a tomar fuerza con el crecimiento de las películas de superhéroes. En ese contexto, una de las voces más influyentes de la industria dejó una definición que generó polémica global.

Futuros Spin-offs de variantes: El showrunner de Spider-Noir confirmó que hay múltiples proyectos adicionales de variantes en desarrollo, buscando aplicar el mismo concepto de poner a una variante arácnida en un género cinematográfico específico.
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En 2019, durante una entrevista con Empire Magazine en el marco del estreno de El Irlandés, Martin Scorsese fue contundente al referirse a las producciones de Marvel. “No las he visto mucho, lo intenté, pero eso no es cine”, afirmó.

En el fondo, la discusión no se limita a Marvel. Pone sobre la mesa una pregunta más amplia: qué lugar ocupa el cine dentro de una industria cada vez más dominada por grandes franquicias.

scorsese

Qué famoso director volvió a criticar las producciones de Marvel

“No es cine de seres humanos conectando”. El director, con más de cinco décadas de carrera, comparó estas películas con parques temáticos. Según explicó, aunque están bien realizadas y cuentan con grandes actores, no logran transmitir lo que él considera esencial en el cine.

“Lo más parecido que se me ocurre son los parques temáticos. No es cine de seres humanos tratando de conectar y transmitir experiencias emocionales y psicológicas”, sostuvo. Sus palabras apuntan a una diferencia de fondo: para Scorsese, el cine implica una búsqueda artística y emocional que va más allá del espectáculo.

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Las declaraciones no pasaron desapercibidas. Rápidamente, directores, guionistas y fanáticos reaccionaron, abriendo una discusión que todavía sigue vigente.

Uno de los que respondió fue James Gunn, responsable de la saga Guardianes de la Galaxia. Aunque destacó la figura de Scorsese como uno de sus referentes, cuestionó que opinara sin haber visto en profundidad ese tipo de cine.

También hubo respuestas desde el propio universo Marvel. Años antes, Kevin Feige, presidente del estudio, había defendido estas películas frente a críticas similares, señalando que el éxito popular también es una forma de conexión con el público.

Mientras algunos defienden estas producciones como nuevas formas de narrativa masiva, otros —como Scorsese— advierten sobre el riesgo de que el espectáculo desplace a propuestas más personales o autorales.

martin scorsese

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