Se separó una reconocida conductora luego de seis meses de relación: "Me siento tranquila" La influencer confirmó que ya terminó su relación y que estaba en un momento particular en el que iba a pensar en ella misma. + Seguir en







Se separó Marti Benza de Martu Ortiz. Redes sociales

La reconocida conductora del streaming de Olga, Marti Benza, confirmó que se separó de su novia Martu Ortiz luego de seis meses de relación y sorprendió a todos. La relación de ambas comenzó tras la ruptura de la influencer con Luli González, la cual generó polémica.

Ambas habían construido una relación muy visible y cercana con su comunidad. Durante el tiempo que estuvieron juntos, compartieron momentos cotidianos, viajes y proyectos, lo que hizo que muchos seguidores se sintieran parte de la pareja.

Si bien no trascendieron todos los detalles sobre los motivos de la ruptura, ambos optaron por comunicar para evitar especulaciones. “Bueno, sí, y soltera, chicos, ya está lo dije”, contó Marti en el Kick de Ru ru ruido junto a Evita Luna.

Evita le dejó una reflexión para generar alivio: “Se te ve el brillo. Cuando cambiás el color de pelo tan radical, es por algo”, a lo que Benza respondió: “Cuando ponés tu energía en vos misma, se nota. Me siento tranquila, boluda”.