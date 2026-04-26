La impresionante transformación de Richard Madden, tras Game of Thrones

El actor adaptó su rutina a nuevas exigencias laborales. Su evolución refleja el impacto de la industria en la imagen personal.

Richard Madden volvió a llamar la atención por su cambio físico luego de su paso por Game of Thrones, producción que lo ubicó como una figura reconocida en todo el mundo. A más de una década de su participación, su imagen actual muestra una evolución marcada en comparación con aquellos años.

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Durante su etapa en la serie, el actor interpretó a Robb Stark , uno de los personajes más populares de la historia. En ese momento, su apariencia quedaba en segundo plano frente al vestuario característico de esta ficción, lo que ocultaba en parte su estado físico real.

Con el tiempo, su carrera continuó en nuevos proyectos que demandaron otro tipo de preparación. Ese contexto impulsó una transformación más visible, especialmente en sus últimos trabajos donde debió adoptar un perfil físico mucho más exigente.

En la actualidad, Madden presenta una imagen mucho más trabajada a nivel físico, resultado de una rutina constante de entrenamiento. Su participación en producciones como Eternals y Citadel marcó un punto de inflexión, ya que debió prepararse para interpretar personajes con mayor exigencia corporal.

Para lograrlo, aumentó su actividad en el gimnasio con foco en el desarrollo muscular, especialmente en brazos y zona abdominal. A esto sumó una alimentación controlada y la práctica de running, disciplina que mantiene de forma regular.

Richard Madden Redes sociales

El propio actor se refirió a su evolución física con datos concretos: “Yo era el gordito: cintura de 96 cm. Ahora tengo entre 79 y 81 cm, así que hay que añadir otros 18 cm”. Además, señaló las presiones dentro del rubro: “Tuve muchos trabajos donde te dicen que bajes de peso y vayas al gimnasio. No solo les pasa a las mujeres, también les pasa a los hombres todo el tiempo”.

Fuera del ámbito profesional, también encuentra equilibrio en actividades al aire libre. Según contó, disfruta del contacto con la naturaleza y del senderismo, una forma de desconectarse del entorno laboral: “Me gusta estar en la cima de una montaña o en un bosque”, explicó, destacando su preferencia por los espacios abiertos frente a los sets de filmación.