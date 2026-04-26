26 de abril de 2026 Inicio
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Escopeta, pistola y múltiples cuchillos: el arsenal del atacante en el atentado contra Donald Trump

El detenido ingresó armado con una escopeta, una pistola y cuchillos a la cena de corresponsales en Washington. Hubo un intercambio de disparos con el Servicio Secreto y un agente resultó herido.

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Escopeta, pistola y múltiples cuchillos: el arsenal del atacante en el atentado contra Donald Trump

El informe preliminar de la Policía Metropolitana de Washington aportó nuevos detalles sobre el intento de atentado contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena anual de corresponsales en la Casa Blanca.

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Según indicó el jefe interino de la fuerza, Jeffery Carroll, el sospechoso irrumpió en el lugar portando una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Al aproximarse a uno de los controles de seguridad, fue interceptado por agentes del Servicio Secreto, lo que derivó en un intercambio de disparos.

Como consecuencia del enfrentamiento, un efectivo resultó herido tras recibir un impacto en su chaleco antibalas y fue trasladado a un hospital, donde se encuentra fuera de peligro. El atacante no fue alcanzado por los disparos, aunque posteriormente fue reducido y derivado a un centro de salud para su evaluación.

Las autoridades señalaron que el individuo se alojaba en el mismo hotel donde se desarrollaba el evento y que habría actuado sin cómplices. En ese marco, se procedió a asegurar una habitación vinculada a la investigación.

De acuerdo con información difundida por NBC News, el detenido sería un hombre de aproximadamente 30 años, oriundo de California, sin antecedentes penales ni registros previos en las agencias de seguridad de la capital estadounidense.

La fiscal federal para Washington D. C., Jeanine Pirro, informó que el sospechoso enfrenta cargos por uso de arma de fuego durante un delito violento y por agresión a un agente federal con un arma peligrosa. La audiencia judicial está prevista para el lunes.

“Todo indica que tenía la intención de causar el mayor daño posible”, sostuvo la funcionaria, quien anticipó que podrían sumarse nuevas imputaciones a medida que avance la investigación.

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