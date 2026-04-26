26 de abril de 2026 Inicio
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Confirmado: esta es la categoría del monotributo de ARCA que paga más de $1.300.000 en mayo 2026

Este ajuste responde al mecanismo de actualización semestral que busca mantener los parámetros alineados con la evolución de la inflación.

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Qué debés saber sobre el monotributo de ARCA en mayo 2026.

Qué debés saber sobre el monotributo de ARCA en mayo 2026.

  • La Agencia de Recaudación y Control Aduanero actualizó las escalas del monotributo con un ajuste del 14,29%, redefiniendo topes de facturación y cuotas mensuales.
  • La medida busca acompañar la inflación y evitar que contribuyentes pasen al Régimen General, aunque implica un aumento en los costos fijos.
  • En las categorías más altas, las cuotas alcanzan niveles elevados: la Categoría K supera los $1.380.000 mensuales, siendo la más exigente del sistema.
  • Este escenario obliga a controlar ingresos y planificación fiscal, ya que superar los topes implica salir del monotributo y pasar a Responsable Inscripto.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la actualización de las escalas del monotributo, estableciendo nuevos topes de facturación y valores de las cuotas mensuales. Este ajuste impacta de forma directa en el presupuesto de los pequeños contribuyentes y apunta a mantener el régimen alineado con la realidad económica, permitiendo un encuadre más preciso dentro del sistema.

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.  
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El incremento aplicado es del 14,29%, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del segundo semestre de 2025. Con esta referencia, se busca evitar que la inflación empuje a los contribuyentes hacia el Régimen General. Sin embargo, la actualización también implica una suba en los costos fijos, sobre todo en las categorías más altas, donde la carga tributaria resulta más exigente.

Monotributo
Estas funciones están pensadas para brindar autonomía y eficiencia a quienes manejan sus obligaciones tributarias de forma independiente o profesional.

Estas funciones están pensadas para brindar autonomía y eficiencia a quienes manejan sus obligaciones tributarias de forma independiente o profesional.

Dentro de este nuevo esquema, los montos mensuales alcanzan niveles elevados en los tramos superiores. En algunas de las categorías más altas, el pago puede superar los $1.380.000 por mes, lo que obliga a revisar en detalle la facturación anual y planificar con mayor precisión para cumplir con las obligaciones fiscales sin desajustes financieros.

Qué categoría del monotributo de ARCA pagará más de un millón de pesos en mayo 2026

Dentro del esquema actualizado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Categoría K se posiciona como la más exigente del régimen simplificado y la única que supera el millón de pesos mensuales en mayo de 2026. Tras el ajuste del 14,29% aplicado por la inflación del semestre previo, quienes se encuentran en este nivel —destinado exclusivamente a la venta de cosas muebles— deben afrontar una cuota que alcanza los $1.380.000, incluyendo el componente impositivo, previsional y de obra social.

Este valor marca el techo del sistema antes del salto al Régimen General, por lo que su impacto obliga a los contribuyentes con mayores ingresos a llevar un control riguroso de su facturación. Los límites anuales también se actualizaron para acompañar el contexto inflacionario, buscando evitar exclusiones automáticas.

ARCA
La medida impulsa una gestión cada vez más eficiente y responsable de los recursos públicos.

La medida impulsa una gestión cada vez más eficiente y responsable de los recursos públicos.

Al tratarse del último escalón del monotributo, superar esos topes implica dejar el régimen simplificado y pasar a ser Responsable Inscripto. En ese sentido, abonar una cuota de este nivel no solo representa una obligación fiscal elevada, sino también una señal clara de que el contribuyente se encuentra en el límite superior del esquema tributario vigente.

Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA en mayo 2026

Para 2026, los topes fueron actualizados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Categoría A: hasta $10.277.988,13
  • Categoría B: hasta $15.058.447,71
  • Categoría C: hasta $21.113.696,52
  • Categoría D: hasta $26.212.853,42
  • Categoría E: hasta $30.833.964,37
  • Categoría F: hasta $38.642.048,36
  • Categoría G: hasta $46.211.109,37
  • Categoría H: hasta $70.113.407,33
  • Categoría I: hasta $78.479.211,62
  • Categoría J: hasta $89.872.640,30
  • Categoría K: hasta $108.357.084,05

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