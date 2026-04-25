En pleno partido, tomó la cámara, se filmó y dejó a todos en seco: cómo fue el momento viral en la Copa Argentina

Este fenómeno no tardó en inundar las redes sociales, donde el clip acumuló millones de reproducciones en apenas unos minutos.

El video que se hizo viral en medio de una transmisión de un partido en vivo

Todo empezó con una interferencia extraña en la TV que dejó a los espectadores sin la imagen principal, porque un hinch logró burlar los controles y se apoderó de una cámara profesional.

El incidente ocurrió durante el partido entre Gimnasia y Acassuso por los 16avos de la Copa Argentina.

Lo que parecía una jornada habitual de fútbol federal en la Copa Argentina se transformó en un hecho sin precedentes que dejó mudos a los televidentes. En medio del fragor de un partido cargado de adrenalina, un incidente protagonizado por un individuo que logró acceder a la zona del campo de juego alteró por completo el desarrollo del espectáculo mediático.

Lo que comenzó como un encuentro deportivo tradicional se transformó, en cuestión de segundos, en un evento disruptivo que obligó a los camarógrafos y al equipo técnico a reaccionar ante una situación que pocas veces se ha visto en el fútbol profesional de nuestro país.

El duelo de 16avos de final entre Gimnasia y Acassuso será recordado no solo por los goles, sino por un episodio que rompió la pantalla, literalmente.

En un descuido de la seguridad, un hombre de 35 años logró tomar una de las cámaras principales del estadio de Caseros, provocando que la transmisión oficial se cortara de golpe y dejando a los televidentes confundidos. Mientras la producción hacía malabares con cámaras secundarias para no perder el hilo del partido, el intruso aprovechó su momento de "fama" para lanzar un fuerte mensaje político.

Al ser retirado por la policía, el hombre, identificado como R.E.R., gritó consignas a favor de Palestina y en contra del asesinato de niños en dicho conflicto. Aunque terminó en la comisaría para averiguación de ilícitos, el momento ya se había vuelto imparable en las redes.