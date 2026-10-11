Con el abandono de Franco Colapinto, Max Verstappen ganó por primera vez el Gran Premio de Singapur

El neerlandés logró su segunda victoria consecutiva en el año, después de un fin de semana imparable: ganó la sprint, se quedó con la pole position y lideró la carrera del domingo. Charles Leclerc y Kimi Antonelli completaron el podio. El argentino tuvo un problema con su Alpine y no pudo finalizar la carrera.

Max Verstappen lideró toda la carrera del Gran Premio de Singapur y se quedó con el primer lugar

Fin de semana redondo para Max Verstappen : se quedó con el Gran Premio de Singapur , por primera vez en su carrera, además ganó la sprint y se quedó con la pole position. En contrapunto, para Franco Colapinto fue una jornada para el olvido ya que volvió abandonar la carrera por una falla con su monoplaza .

La frustración de Colapinto tras el abandono en Singapur: "Tengo que hacer un reset"

El neerlandés logró controlar toda la carrera del domingo largando mantener su primer lugar y a lo largo de las 62 vueltas no tuvo inconvenientes ya que logró controlar su vehículo y con su superioridad de velocidad nunca tuvo cerca al segundo que por momento fue Lewis Hamilton y luego terminó siendo el otro piloto de Ferrari, Charles Leclerc.

Con esta victoria, Max se convirtió en el piloto que más veces ganó con la misma escudería superando a Schumacher que tenía 72 victorias con Ferrari.

La gran pelea de la jornada se dio en los puestos detrás del cuatro veces campeón del mundo: el monegasco pudo sacar gran ventaja para asegurarse el segundo lugar, pero el último escalón del podio fue el más peleado.

El piloto británico de Ferrari tuvo una dura batalla con Lando Norris y Kimi Antonelli quienes no le daban respiro. Finalmente, el italiano no dejó de pelear y se quedó con el tercer lugar logrando sumar puntos importantísimos para una posible coronación en el Gran Premio de Austin ya que suma 340 puntos y lleva una ventaja de 102 unidades de su inmediato competidor, George Russell.

Gran Premio de Singapur: fin de semana para el olvido para Colapinto y Alpine

Por su parte, Franco Colapinto había tenido una gran largada donde logró subir una posición y mientras tuvo un buen ritmo en el circuito Marina Bay, cuando promediaba la mitad de la carrera su auto se detuvo en la curva 7.

El monoplaza se detuvo, y si bien en pilarense logró volver a encenderlo, no pudo retomar y logró sacarlo de la pista provocando las banderas amarillas por solo un momento y así el argentino debió abandonar sin poder completar ninguna de las últimas dos carreras.

Ante la prensa, el piloto con el número 43 explicó que se el fin de la carrera se debió a “un problema con la transmisión”. “El auto no iba ni para atrás ni para adelante. Hay que entender qué pasó, una pena. El auto no anduvo bien durante todo el fin de semana. tuve dos problemas en dos carreras. Hay que volver con el equipo, trabajar para estar más fuerte”, indicó.

Pensando ya en lo que se viene, se mostró positivo ya que indicó que “se viene la parte del año que más me gusta: Estados Unidos, México, Brasil”. “Tengo que tratar de hacer un reset y volver a empezar. Va a ser duro, pero se vienen oportunidades y espero revertir este momento”, agregó.

"TENGO QUE HACER UN RESET AHORA" La palabra de Franco Colapinto después del abandono en el #SingaporeGP.El piloto argentino habló sobre lo complicado que fueron los últimos fines de semana. Mirá TODA la #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/O8FjSP7dkm — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 11, 2026

Por último, hizo un mea culpa: “No estoy teniendo el mejor de los momentos últimamente y creo que fue la peor triple de mi carrera. Hay muchas oportunidades para revertir este momento”.

Pese al abandono del pilarense, Alpine no logró sumar unidades ya que Pierre Gasly finalizó 11°, en la puerta del TOP ten para sumar unidades y fue el que más lugares perdió durante la carrera ya que había largado 7°, pero no pudo mantener el ritmo y perdió bastantes posiciones.