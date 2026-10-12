12 de octubre de 2026 Inicio
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La foto de Leandro Paredes que ilusiona al mundo Boca: ¿llega al clásico con River?

El mediocampista sufrió un desgarro y su presencia en el Superclásico del 1° de noviembre todavía es una incógnita.

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El mediocampista sufrió un desgarro y su presencia en el Superclásico del 1° de noviembre todavía es una incógnita.

El mediocampista sufrió un desgarro y su presencia en el Superclásico del 1° de noviembre todavía es una incógnita.

Leandro Paredes volvió a generar expectativa entre los hinchas de Boca. En las últimas horas, el capitán del equipo publicó una historia en sus redes sociales en la que se lo ve siguiendo de cerca el entrenamiento de sus compañeros, acompañado por Tomás Belmonte, otro de los futbolistas que atraviesa un proceso de recuperación.

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En la imagen, ambos aparecen sentados sobre unas heladeritas, vestidos con la indumentaria del Xeneize y atentos a los movimientos del plantel durante la práctica. Paredes, además, tiene una pelota a sus pies, un detalle que alimentó las ilusiones de los hinchas de cara a los próximos compromisos del equipo.

Sin embargo, la foto no confirma que el mediocampista esté en condiciones de volver a jugar. La expectativa está puesta en su evolución física y en la posibilidad de llegar al Superclásico frente a River, previsto para el 1° de noviembre.

Qué lesión sufrió Paredes y qué partidos se perdería

El mediocampista sufrió un desgarro de grado 2 en el isquiotibial derecho durante el empate 2-2 frente a Instituto. Paredes había ingresado en el segundo tiempo, pero sintió una molestia muscular y debió abandonar el campo de juego apenas 16 minutos después. Los estudios médicos confirmaron la lesión.

La lesión lo dejará afuera del partido de este martes ante Vasco da Gama, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. También es difícil que llegue a la revancha del 20 de octubre y se perdería los compromisos del Torneo Clausura ante Talleres e Independiente.

Con una recuperación estimada en alrededor de tres semanas, el Superclásico del 1° de noviembre ante River aparece como su principal objetivo, aunque su presencia dependerá de la evolución física y de si logra completar la puesta a punto antes del encuentro.

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