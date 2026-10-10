11 de octubre de 2026 Inicio
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Cuándo vuelve a jugar River tras la victoria ante Estudiantes RC

El Millonario superó 1 a 0 al conjunto cordobés, que descendió a la Primera Nacional, en el Monumental, por la fecha 12 del Torneo Clausura, en un duelo de la Zona B, y ya se prepara para su siguiente compromiso.

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El Millonario se reencontró con su público tras 21 días de parate.

El Millonario se reencontró con su público tras 21 días de parate.

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Luego de haber derrotado 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto, el plantel de River, bajo la conducción táctica de Leonardo Ponzio, ya se prepara para afrontar el partido postergado frente a Sarmiento de Junín, correspondiente a la fecha 11 de la zona B del Torneo Clausura. El encuentro se disputará este miércoles 14 de octubre a las 19 en el estadio Eva Perón.

Leandro Paredes y Nicolás Otamendi, referentes Boca y River. 
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Confirmaron día y horario del Superclásico: cuándo juegan Boca y River

Para este choque, el público del Millonario dirá presente de forma masiva tras agotar las 4.500 entradas puestas a disposición. Aunque en una primera instancia se habían otorgado 3.500 lugares a un costo de 100 mil pesos cada uno, el reordenamiento del pulmón de seguridad que divide a las parcialidades permitió ampliar el cupo visitante para la parcialidad de Núñez. Además, se supo que ante Belgrano, el próximo fin de semana, también River podrá llevar público a Córdoba.

Más de 4.000 hinchas de River podrán estar en el estadio de Junín.

Más de 4.000 hinchas de River podrán estar en el estadio de Junín.

En vistas al gran movimiento de personas, representantes de la Policía, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) y la Secretaría de Seguridad diagramaron un dispositivo especial. Se estima el arribo de entre 3.500 y 5.000 simpatizantes procedentes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, a los que se sumará una importante cantidad de espectadores locales y de la región.

Este despliegue organizativo se apoya en el antecedente positivo de la reciente visita de Belgrano de Córdoba, institución que movilizó a 3.000 personas al estadio de Sarmiento sin registrarse inconvenientes. De esta manera, Junín se alista para albergar una jornada de alta convocatoria que también tendrá continuidad en la fecha 15 con la llegada de simpatizantes de Rosario Central.

Confirmaron día y horario del Superclásico: cuándo juegan Boca y River por la fecha 15 del Torneo Clausura

La próxima edición del Superclásico entre Boca y River ya tiene escenario, día y horario definidos: se disputará el domingo 1° de noviembre a las 15 en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura, en un cruce que puede resultar determinante para sus objetivos en la recta final.

Ambos equipos llegarán al duelo con una semana de descanso después de sus compromisos anteriores, ya que afrontarán sus partidos de la jornada 14 el domingo 25 de octubre. Independiente recibirá a Boca a las 17, mientras que River será local de Racing desde las 19:15 en el Monumental.

El Millonario y el Xeneize se verán las caras nuevamente en La Bombonera.

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El calendario también marca diferencias en la preparación, porque Boca tendrá durante ese tramo la serie de semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama, una exigencia adicional para el plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena antes de visitar al Rojo y luego recibir a River en la Bombonera.

El antecedente inmediato entre los gigantes se remonta al 19 de abril, cuando se enfrentaron por el Torneo Apertura en el Monumental y el equipo de La Ribera ganó por 1-0 con un penal convertido por Leandro Paredes. Desde entonces, Claudio Úbeda y Eduardo Coudet dejaron sus cargos, mientras que asumieron Rodolfo Arruabarrena y Leonardo Ponzio.

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