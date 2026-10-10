Cuándo vuelve a jugar River tras la victoria ante Estudiantes RC El Millonario superó 1 a 0 al conjunto cordobés, que descendió a la Primera Nacional, en el Monumental, por la fecha 12 del Torneo Clausura, en un duelo de la Zona B, y ya se prepara para su siguiente compromiso. Por Agregar C5N en









El Millonario se reencontró con su público tras 21 días de parate. @LigaAFA

Luego de haber derrotado 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto, el plantel de River, bajo la conducción táctica de Leonardo Ponzio, ya se prepara para afrontar el partido postergado frente a Sarmiento de Junín, correspondiente a la fecha 11 de la zona B del Torneo Clausura. El encuentro se disputará este miércoles 14 de octubre a las 19 en el estadio Eva Perón.

Para este choque, el público del Millonario dirá presente de forma masiva tras agotar las 4.500 entradas puestas a disposición. Aunque en una primera instancia se habían otorgado 3.500 lugares a un costo de 100 mil pesos cada uno, el reordenamiento del pulmón de seguridad que divide a las parcialidades permitió ampliar el cupo visitante para la parcialidad de Núñez. Además, se supo que ante Belgrano, el próximo fin de semana, también River podrá llevar público a Córdoba.

Más de 4.000 hinchas de River podrán estar en el estadio de Junín. En vistas al gran movimiento de personas, representantes de la Policía, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) y la Secretaría de Seguridad diagramaron un dispositivo especial. Se estima el arribo de entre 3.500 y 5.000 simpatizantes procedentes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, a los que se sumará una importante cantidad de espectadores locales y de la región.

Este despliegue organizativo se apoya en el antecedente positivo de la reciente visita de Belgrano de Córdoba, institución que movilizó a 3.000 personas al estadio de Sarmiento sin registrarse inconvenientes. De esta manera, Junín se alista para albergar una jornada de alta convocatoria que también tendrá continuidad en la fecha 15 con la llegada de simpatizantes de Rosario Central.

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