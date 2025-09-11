11 de septiembre de 2025 Inicio
La FIFA reveló los horarios de todos los partidos del Mundial 2026: la buena noticia para los argentinos

El organismo brindó información sobre el certamen mundialista que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá el año que viene, donde la Selección Argentina buscará defender el título.

El Mundial contará con 104 partidos que se jugarán en 16 ciudades anfitrionas en tres países: Canadá, México y Estados Unidos.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) reveló en las últimas horas el calendario completo para el Mundial 2026 que tendrá por primera vez en la historia a 48 equipos participantes distribuidos en tres países sedes: Estados Unidos, Canadá y México. A menos de un año de que se inicie la defensa del título para la Selección argentina, los fanáticos del campeón del mundo ya tienen una buena noticia: no habrá que levantarse temprano.

A diferencia de la Copa del Mundo en 2022 en Qatar, donde los encuentros comenzaban a las 7 de la mañana, la FIFA develó que se realizarán cuatro partidos por jornada, que irán desde el primero a partir de las 13, pasando por otros dos a las 16 y 19 y finalizará con el último juego a las 22 horas.

Además, se definió que la final, que tendrá lugar en el MetLife Stadium de New Jersey, dará inicio a las 16 horas, mientras que el partido inaugural estará situado en el histórico Estadio Azteca, donde participará el combinado mexicano.

El campeonato mundial estrenará formato, ya que será la primera edición con 48 selecciones, las cuales serán divididas en 12 grupos de cuatro, donde los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final. En total se disputarán un total de 104 partidos.

Las sedes elegidas por FIFA se dividen en once para Estados Unidos (Dallas, Miami, Atlanta, Boston, Houston, Filadelfia, Los Ángeles, Kansas City, Nueva York/Nueva Jersey, San Francisco y Seattle), tres para México (Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey) y dos para Canadá (Toronto y Vancouver).

Las 18 selecciones que ya clasificaron al Mundial 2026

  • Argentina
  • Australia
  • Brasil
  • Canadá
  • Colombia
  • Corea del Sur
  • Ecuador
  • Estados Unidos
  • Irán
  • Japón
  • Jordania
  • Marruecos
  • México
  • Nueva Zelanda
  • Paraguay
  • Túnez
  • Uruguay
  • Uzbekistán
