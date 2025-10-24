Total white y denim corto: el look de Nicolás Otamendi con el que brilla en las redes

El defensor argentino, figura de la Selección y del Benfica, pasó por Lisboa con sus hijos durante el fin de semana. Eligió un conjunto clásico pero con personalidad que no pasó desapercibido.

De Rosario a la AFA: el club fundado por la familia Messi llegará a la Primera C en 2026

Figura del Benfica y de la Selección argentina, Nicolás Otamendi también llama la atención fuera de la cancha por sus looks arriesgados, donde predominan el estilo urbano y las prendas oversize. En esta ocasión, paseó por Lisboa con sus hijos y brilló con un look total white y denim corto.

En las fotos que compartió en redes sociales, el futbolista lució un conjunto relajado y moderno que combinó piezas básicas, pero con detalles que aportan personalidad. Para la parte superior, eligió una remera blanca de corte clásico y cuello redondo que funcionó como base neutra para el resto del outfit.

Abajo usó unos pantalones cortos de denim, con un estilo holgado y cómodo, y unas zapatillas deportivas blancas con detalles verde azulados para reforzar el estilo casual y urbano. Completó el look con un reloj, anteojos de sol y una gorra de denim que lució con la visera hacia atrás.

La reacción de Otamendi tras una nueva derrota de Benfica en Champions

El Benfica de Nicolás Otamendi está complicado en la Champions League. El equipo acumula tres derrotas en tres partidos, la última de ellas este martes ante Newcastle, cuando cayó 3 a 0 en condición de visitante. Tras el encuentro, llamó la atención la reacción del argentino, capitán y referente del plantel.

El equipo de prensa del Benfica le pidió a Otamendi que diera algunas declaraciones en cancha, justo después del encuentro, pero él se negó y se fue derecho al vestuario. La imagen se volvió viral y despertó muchas críticas, pero el entrenador José Mourinho le puso paños fríos a la situación.

"Él me dijo que prefería ir a la zona mixta más tarde, con más tranquilidad, después de descansar un poco", afirmó. Y así fue: el defensor apareció poco después ante la prensa. "Necesitaba estar en el vestuario con mi equipo. Lo más importante después de las derrotas es estar con mis compañeros y comunicarme", explicó.

Otamendi reconoció que "el resultado fue enorme", pero prometió: "Lo intentaremos hasta el último partido; lo más importante es recuperarnos y mantener la cabeza alta". A falta de cinco partidos, el Benfica está en el puesto 34 de 36 en la tabla general, y necesita ubicarse al menos en el 24 para acceder a los playoff.