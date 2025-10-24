24 de octubre de 2025 Inicio
"River es lo más grande que hay en Argentina": furor por lo que dijo un argentino que la rompe en Europa

El delantero deslumbra en el Viejo Continente y sueña con regresar al Millonario. Vive su mejor momento futbolístico y se consolida como una de las revelaciones.

Por
Panichelli compartió plantel con figuras como Miguel Borja, Lucas Beltrán y Matías Suárez.

X: River Plate
  • El delantero argentino Joaquín Panichelli atraviesa un gran momento en el Racing de Estrasburgo y expresó su deseo de volver a River, el club donde se formó.
  • Luego de marcar un doblete frente al PSG en la Ligue 1, el cordobés se consolidó como uno de los goleadores del torneo francés.
  • Su carrera dio un salto luego de su paso por el Mirandés, donde convirtió 21 goles y despertó el interés del equipo francés, que pagó más de 16 millones de euros por su pase.
  • A los 23 años, disfruta su crecimiento profesional y económico en Europa, aunque mantiene la ilusión de regresar algún día al fútbol argentino.
Independiente Rivadavia y River definen al último finalista.
Joaquín Panichelli vive el momento más destacado de su carrera. Desde Francia, el delantero formado en River no solo brilla con sus goles, sino que también mantiene vivo su vínculo emocional con el club que lo vio crecer. En una entrevista radial, el atacante de 23 años definió al Millonario como “lo más grande que hay en Argentina” y reconoció que sueña con tener una segunda oportunidad en Núñez.

Su presente en Racing de Estrasburgo lo ubica entre los goleadores de la Ligue 1. Con siete tantos en apenas ocho fechas, el goleador se convirtió en una de las revelaciones del campeonato francés y en figura indiscutida de su equipo.

“Con mi llegada a Estrasburgo me convencí de que soy futbolista profesional. Estoy mejor desde lo económico, con algunos lujos, y pude traer a mi familia”, explicó el delantero, agradecido por el apoyo recibido. Aun así, cada vez que habla de su paso por River lo hace con emoción. “Yo me quise ir porque había muchos jugadores en mi puesto, pero a River solo le agradezco. Algún día me gustaría volver, ¿a quién no?”, aseguró.

Formado en las divisiones inferiores del club, Panichelli compartió plantel con figuras como Miguel Borja, Lucas Beltrán y Matías Suárez. Aunque no llegó a debutar en Primera, considera que su paso por Núñez fue determinante para llegar a Europa.

Barco y Panichelli

Los números de Joaquín Panichelli en la temporada

El crecimiento del atacante fue vertiginoso. Luego de dejar River en 2023, se unió al Alavés español, donde dio sus primeros pasos como profesional. Sin embargo, su gran explosión se produjo en el Mirandés: en ese lugar marcó 21 goles y brindó ocho asistencias en 44 encuentros, lo que despertó el interés de varios clubes europeos.

El Estrasburgo apostó fuerte y pagó 16,5 millones de euros por su ficha. Desde entonces, Panichelli respondió con siete goles en ocho partidos de Ligue 1, más dos presentaciones internacionales.

panichelli

Con apenas 23 años, acumula 73 partidos oficiales entre sus distintos clubes (Alavés, Mirandés y Estrasburgo) y un total de 30 goles, además de ocho asistencias. Su progresión constante lo ubica como una de las jóvenes promesas argentinas más destacadas del fútbol europeo.

Pese al éxito y la distancia, el delantero no pierde de vista sus raíces. “Pasé por los clubes más grandes, pero River fue el que me marcó. Sería hermoso volver algún día”, reiteró.

