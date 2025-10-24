24 de octubre de 2025 Inicio
Franco Colapinto afronta las primeras prácticas libres en el Gran Premio de México de la Fórmula 1

El piloto de Alpine viene de una semana complicada tras haber protagonizado el sobrepaso polémico a Gasly en Estados Unidos, cuando desobedeció a la orden de su equipo. En 2024, a bordo de un Williams, terminó 12° en el mismo circuito.

Franco Colapinto saldrá al circuito Hermanos Rodríguez desde las 15.

Franco Colapinto saldrá al circuito Hermanos Rodríguez desde las 15.

Franco Colapinto se prepara para una nueva participación en la Fórmula 1, esta vez en el Gran Premio de México. El pilarense sueña con ganar puntos en la máxima categoría.

Con estilo dentro y fuera del circuito, Franco Colapinto sorprendió al contar cuál es el aroma que lo representa en cada carrera.
Este es el perfume favorito de Franco Colapinto: cuánto sale

La maniobra en Austin generó debate tanto dentro como fuera del equipo y también en el mundo de la Fórmula 1 y también se usó para especular con la renovación del contrato en la escudería, a la espera de saber si Franco continuará en la F1 el próximo año

Franco Colapinto Pierre Gasly
La pol&eacute;mica maniobra de Franco Colapinto.

La polémica maniobra de Franco Colapinto.

Este fin de semana comenzará una nueva historia, una linda para el argentino ya que el circuito Hermanos Rodríguez le trae buenos recuerdos. En 2024, en su quinta carrera en F1, como piloto de Williams alcanzó un noble 12° lugar.

Fórmula: cronograma y horarios de Franco Colapinto en el GP de México

Viernes 24 de octubre

  • Práctica Libre 1: 15.30
  • Práctica Libre 2: 19.00

Sábado 25 de octubre

  • Práctica Libre 3: 14.30
  • Clasificación: 18.00

Domingo 26 de octubre

  • Carrera a 71 vueltas: 17.00
