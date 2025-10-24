Franco Colapinto afronta las primeras prácticas libres en el Gran Premio de México de la Fórmula 1 El piloto de Alpine viene de una semana complicada tras haber protagonizado el sobrepaso polémico a Gasly en Estados Unidos, cuando desobedeció a la orden de su equipo. En 2024, a bordo de un Williams, terminó 12° en el mismo circuito. Por







Franco Colapinto saldrá al circuito Hermanos Rodríguez desde las 15.

Franco Colapinto se prepara para una nueva participación en la Fórmula 1, esta vez en el Gran Premio de México. El pilarense sueña con ganar puntos en la máxima categoría.

El representante de Alpine llega bajo la lupa después de haber protagonizado el polémico sobrepaso a su compañero Pierre Gasly mientras que la orden del equipo era que, por el contrario, no le ganara la posición.

La maniobra en Austin generó debate tanto dentro como fuera del equipo y también en el mundo de la Fórmula 1 y también se usó para especular con la renovación del contrato en la escudería, a la espera de saber si Franco continuará en la F1 el próximo año

Franco Colapinto Pierre Gasly La polémica maniobra de Franco Colapinto.

Este fin de semana comenzará una nueva historia, una linda para el argentino ya que el circuito Hermanos Rodríguez le trae buenos recuerdos. En 2024, en su quinta carrera en F1, como piloto de Williams alcanzó un noble 12° lugar.