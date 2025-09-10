Fernando Batista, despedido de Venezuela tras no clasificar al Mundial 2026 El entrenador argentino fue echado de su puesto tras la dolorosa derrota por 3-6 en Maturín contra Colombia, que dejó sin chances a la Vinotinto de jugar el Repechaje para la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá. Por







El entrenador argentino se quedó a las puertas de clasificar al Mundial 2026.

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció la finalización del ciclo de Fernando “Bocha” Batista como director técnico de la selección nacional, junto con todo su cuerpo técnico. La decisión se dio tras la dura derrota por 6-3 contra Colombia, en Maturín, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, que sentenció las chances de la Vinotinto de clasificar al Mundial 2026.

La dolorosa caída de Venezuela caló hondo en la dirigencia de la Vinotinto, quien llegó a la última jornada de la competencia con chances de entrar al Repechaje Intercontinental por un lugar en la cita mundialista, pero quedó a las puertas de una clasificación histórica tras la dura caída y la victoria de Bolivia frente a Brasil por 1-0.

“La decisión responde al hecho de que no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo. Si bien se reconoce el esfuerzo y la entrega mostrados, la Federación considera que es necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación”, argumentó el comunicado de Venezuela. La institución, encabezada por el presidente Jorge Giménez, explicó que "es necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FVF_Oficial/status/1965928899449336186&partner=&hide_thread=false Comunicado pic.twitter.com/kG0ijIVLQK — FVF (@FVF_Oficial) September 11, 2025 Batista, por su parte, realizó un posteo en las redes sociales en el que asegura que la decisión fue "de común acuerdo" y afirmó que "el objetivo trazado desde el inicio era llevar a Venezuela por primera vez a jugar un Mundial y no lograrlo nos lleva a dar un paso al costado. Lo hago con la convicción de que esta decisión es lo mejor para que la Selección pueda seguir buscando su camino".

"Nos vamos con la certeza de haber dado todo nuestro esfuerzo y con la esperanza de que Venezuela siga creciendo, porque tiene mucho talento y futuro", cerró el formador de juveniles.