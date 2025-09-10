11 de septiembre de 2025 Inicio
Fernando Batista, despedido de Venezuela tras no clasificar al Mundial 2026

El entrenador argentino fue echado de su puesto tras la dolorosa derrota por 3-6 en Maturín contra Colombia, que dejó sin chances a la Vinotinto de jugar el Repechaje para la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá.

El entrenador argentino se quedó a las puertas de clasificar al Mundial 2026.

El entrenador argentino se quedó a las puertas de clasificar al Mundial 2026.

Enner Valencia metió el único gol del partido de penal.
La dolorosa caída de Venezuela caló hondo en la dirigencia de la Vinotinto, quien llegó a la última jornada de la competencia con chances de entrar al Repechaje Intercontinental por un lugar en la cita mundialista, pero quedó a las puertas de una clasificación histórica tras la dura caída y la victoria de Bolivia frente a Brasil por 1-0.

La decisión responde al hecho de que no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo. Si bien se reconoce el esfuerzo y la entrega mostrados, la Federación considera que es necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación”, argumentó el comunicado de Venezuela. La institución, encabezada por el presidente Jorge Giménez, explicó que "es necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación".

Batista, por su parte, realizó un posteo en las redes sociales en el que asegura que la decisión fue "de común acuerdo" y afirmó que "el objetivo trazado desde el inicio era llevar a Venezuela por primera vez a jugar un Mundial y no lograrlo nos lleva a dar un paso al costado. Lo hago con la convicción de que esta decisión es lo mejor para que la Selección pueda seguir buscando su camino".

"Nos vamos con la certeza de haber dado todo nuestro esfuerzo y con la esperanza de que Venezuela siga creciendo, porque tiene mucho talento y futuro", cerró el formador de juveniles.

El dolor de Fernando Batista, DT argentino de Venezuela, tras perder 6-3 y quedar afuera del Mundial 2026: “Le pido perdón al pueblo”.

El dolor de Fernando Batista, DT argentino de Venezuela, tras perder 6-3 y quedar afuera del Mundial 2026: “Le pido perdón al pueblo”.

Fernando Batista había asumido oficialmente como seleccionador el 10 de marzo de 2023, luego de la renuncia de José Néstor Pékerman. Su debut se produjo el 24 de marzo de 2023, en un amistoso disputado en Yeda, Arabia Saudita, donde Venezuela venció 2-1 con goles de Cristian Romero y Josef Martínez.

Bajo la conducción de Batista, la Vinotinto llegó a cuartos de final en la Copa América 2024, donde fue eliminada en penales ante Canadá. Sin embargo, el rendimiento en las Eliminatorias Sudamericanas fue de más a menos, terminando con 18 puntos en la octava posición, fuera de toda posibilidad de clasificación. Su gestión en el combinado mayor de Venezuela con 29 partidos, de los cuales ganó diez, empató nueve y perdió otros diez.

