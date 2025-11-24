La peor selección de la Copa del Mundo: está en el puesto 86 y jugará el Mundial 2026 Falta jugar los repechajes, pero ya se conocen 42 de los 48 equipos clasificados al próximo torneo de la FIFA. Entre los equipos debutantes y los que vuelven después de mucho tiempo, este es el peor ubicado en el ranking. Por







El Mundial 2026 ya tiene a la gran mayoría de sus clasificados.

El Mundial 2026 será el primero de la historia que se jugará con 48 equipos.

A la espera de los repechajes, ya se conocen 42 de los clasificados.

De ellos, el peor ubicado en el ranking FIFA es Nueva Zelanda, que ocupa el puesto 86.

Será su tercera participación en una Copa del Mundo después de España 1982 y Sudáfrica 2010. Por primera vez en la historia, el Mundial 2026 tendrá 48 equipos, lo que significa que muchas Selecciones tendrán la oportunidad de regresar a una Copa del Mundo después de años de ausencia o, incluso, disputarla por primera vez. Y, con 42 equipos ya clasificados, se supo quién es el peor del torneo.

Se trata de Nueva Zelanda que, según la última actualización del ranking FIFA, se ubica en el puesto 86 con 1279.25 puntos. En sus últimas tres presentaciones acumuló dos derrotas y un empate, y quedó por debajo de los debutantes Haití (84°), Curazao (82°) y Cabo Verde (68°).

Esta será la tercera presentación del Seleccionado neozelandés en una Copa del Mundo después de sus participaciones en España 1982 y Sudáfrica 2010. En ambas ocasiones quedó eliminado en fase de grupos, por lo que buscará acceder a los playoffs por primera vez en su historia.

Todavía falta conocer a las últimas seis Selecciones clasificadas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Cuatro de los puestos corresponden al repechaje europeo, y los otros dos a la repesca global entre Conmebol, Concacaf, Oceanía, África y Asia. Ambas instancias se definirán entre el 23 y el 31 de marzo.

Todas las selecciones clasificadas al Mundial 2026 Estados Unidos (Concacaf) Canadá (Concacaf) México (Concacaf) Argentina (Conmebol) Brasil (Conmebol) Ecuador (Conmebol) Uruguay (Conmebol) Paraguay (Conmebol) Colombia (Conmebol) Nueva Zelanda (OFC) Japón (AFC) Irán (AFC) Uzbekistán (AFC) Corea del Sur (AFC) Jordania (AFC) Australia (AFC) Marruecos (CAF) Túnez (CAF) Egipto (CAF) Argelia (CAF) Ghana (CAF) Costa de Marfil (CAF) Cabo Verde (CAF) Sudáfrica (CAF) Senegal (CAF) Qatar (AFC) Arabia Saudita (AFC) Inglaterra (UEFA) Francia (UEFA) Croacia (UEFA) Portugal (UEFA) Noruega (UEFA) Alemania (UEFA) Países Bajos (UEFA) España (UEFA) Bélgica (UEFA) Suiza (UEFA) Escocia (UEFA) Austria (UEFA) Haití (Concacaf) Curazao (Concacaf) Panamá (Concacaf)