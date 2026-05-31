31 de mayo de 2026 Inicio
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Empieza la ilusión del Mundial 2026: la Selección partió rumbo a Estados Unidos

El plantel de la Albiceleste que estaba en Buenos Aires partió en las últimas horas hacia Kansas. Los entrenamientos comenzarán el lunes de cara a los amistosos previos al debut en la Copa del Mundo el próximo 16 de junio.

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La Selección tendrá dos partidos previos al debut en el Mundial: contra Honduras y Islandia.

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Un grupo de jugadores de la Selección argentina que estaba en Buenos Aires partió rumbo a Estados Unidos este domingo por la madrugada, para iniciar la concentración para el Mundial 2026.

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En este primer contingente, que viajaron en un vuelo chárter con destino a Kansas City. había 18 de los 26 futbolistas convocados para la cita mundialista, acompañados por el cuerpo técnico y un grupo de futbolistas convocados para disputar los amistosos previos al debut el próximo 16 de junio ante Argelia.

Entre los que se subieron al avión están Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Valentín Barco, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nico Paz, Thiago Almada, Giovani Lo Celso, Enzo Fernández, Julián Álvarez y José Manuel López.

“Rumbo a Kansas”, informó la cuenta oficial de la Selección en las redes junto a imágenes con los jugadores que disputarán el mundial y otros citados como Santiago Beltrán, Joaquín Freitas, Tomás Aranda, Ignacio Ovando, Simón Escobar, Nicolás Capaldo y Agustín Giay.

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Por su parte, los futbolistas restantes se sumarán directamente en Estados Unidos, viajando por sus propios medios desde sus respectivos destinos: Emiliano Martínez, Juan Musso, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y el capitán Lionel Messi.

La agenda de la Selección argentina en la previa al Mundial 2026: cuándo viaja a Estados Unidos

De cara al inicio del Mundial 2026, la Selección argentina ya diagramó el cronograma de su desembarco en territorio estadounidense, donde jugará dos encuentros amistosos.

De acuerdo a lo detallado, la delegación de 26 futbolistas elegidos por Lionel Scaloni se reunirá en Estados Unidos este domingo para comenzar con los entrenamientos el lunes 1 de junio en el Compass Minerals National Performance Center en Kansas, ciudad donde hará su base y desde allí se moverá hacia las distintas sedes de sus partidos.

El conjunto campeón del mundo se instalará en el Sporting KC Training Centre, un moderno predio de entrenamiento inaugurado en 2018 y perteneciente al club Sporting Kansas City, ubicado en una zona estratégica del país.

Además, Argentina se hospedará en el hotel Origin, situado a unos 20 minutos del centro de entrenamiento y con obras de remodelación en su etapa final, entre ellas la construcción de un gimnasio especialmente preparado para recibir al plantel campeón del mundo.

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