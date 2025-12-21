21 de diciembre de 2025 Inicio
Atención en la Selección Argentina: ¿Enzo Fernández podría dejar Chelsea?

El campeón del mundo fue al banco de suplentes frente al Cardiff y no sumó minutos en cancha, lo que llamó la atención de los hinchas. Según medios ingleses, el club busca incorporar un nuevo mediocampista.

Por
El Chelsea estaría evaluando nuevas opciones para el mediocampo.

  • Enzo Fernández no tuvo participación en la victoria del Chelsea frente al Cardiff por EFL Cup.
  • La decisión del entrenador Enzo Maresca apuntó a darle descanso, pero llamó la atención.
  • Medios ingleses descartan una salida del argentino.
  • Sin embargo, señalan que el Chelsea quiere reforzar el mediocampo y buscaría al menos un nuevo jugador que lo acompañe.

El año está llegando a su fin, pero la actividad sigue a pleno en las principales ligas del fútbol europeo. Este martes, el Chelsea derrotó 3 a 1 al Cardiff con un doblete de Alejandro Garnacho y clasificó a semifinales de la EFL Cup, aunque con un detalle que llamó la atención: Enzo Fernández vio todo el partido desde el banco.

River oficializó la llegada de Aníbal Moreno, el segundo refuerzo de Marcelo Gallardo

La intención del entrenador Enzo Maresca fue darle descanso, ya que los Blues llegaban como claros favoritos ante un rival de tercera división. Sin embargo, la decisión causó sorpresa entre los hinchas y despertó rumores sobre el futuro del argentino en el club.

Según el medio inglés The Telegraph, el Chelsea no tiene intenciones de vender al campeón del mundo y, de hecho, no planea estar muy activo en el mercado de pases de enero. Pero sí le preocupa reforzar el mediocampo, algo a lo que apuntará en la ventana de transferencias de mediados de junio.

enzo fernandez chelsea

El objetivo del club de Stamford Bridge es aliviar la carga que sufren tanto Fernández como el ecuatoriano Moisés Caicedo, ya que en este momento no cuenta con muchas opciones de recambio para esa posición. El objetivo es incorporar al menos un mediocampista a mitad de 2026.

Los números de Enzo Fernández en Chelsea

Enzo Fernández llegó al Chelsea a principios de 2023, procedente del Benfica, y después de salir campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar, donde fue distinguido como el mejor jugador joven del Mundial. Firmó contrato hasta 2031 en una operación récord que alcanzó los 121 millones de euros.

Desde su llegada al club inglés, jugó 137 partidos entre Premier League, copas nacionales y torneos europeos; convirtió 21 goles y aportó 25 asistencias. También ganó dos títulos en el club, ambos en 2025: la Conference League de la UEFA y el Mundial de Clubes de la FIFA.

