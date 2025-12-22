22 de diciembre de 2025 Inicio
Axel Kicillof volvió a cargar contra Javier Milei y llamó a "construir una alternativa nacional"

El gobernador bonaerense encabezó un encuentro del Movimiento Derecho al Futuro en Ensenada y advirtió que "no alcanza con resistir y cuidar, también hay que brindar una perspectiva de futuro".

Axel Kicillof encabezó un encuentro del MDF.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó un encuentro con más de 1.500 militantes del Movimiento Derecho al Futuro en la ciudad de Ensenada y convocó a "construir una alternativa nacional para sacar adelante a la Argentina". Además, advirtió que se debe "brindar una perspectiva de futuro".

Durante la reunión en la ciudad bonaerense, Kicillof remarcó la importancia de una opción que mejore la situación de la población. "Venimos a convocar a todos y todas para construir una fuerza política que trascienda a la provincia de Buenos Aires. Vamos a demostrar que hay una alternativa y que no estamos dispuestos a repetir la historia. Venimos a crear futuro: un futuro diferente y mejor para todo el pueblo", expresó.

"Este movimiento nació desde el peronismo, pero tenemos claro que no alcanza solo con el peronismo ni con la provincia de Buenos Aires. Tenemos que representar un horizonte de esperanza y justicia: hay que construir una alternativa nacional para sacar adelante a la Argentina", aseveró en esta línea.

En tanto, enfatizó sobre una necesidad de plantear distintas estrategias: "Tenemos las banderas y las convicciones de siempre, pero sabemos muy bien que hay que actualizarlas. Necesitamos construir propuestas que estén a la altura de los desafíos del presente y del momento histórico".

También marcó que todos los ámbitos deben trabajar conjuntamente: "No alcanza con resistir y cuidar, también hay que brindar una perspectiva de futuro. Hay que darle a nuestro pueblo la certeza y la convicción de que existe otro camino y que lo vamos a construir codo a codo con todos los sectores"

Axel Kicillof: "Hace dos años sufrimos la política económica del Gobierno"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó el viernes la política económica del presidente Javier Milei por la baja en el consumo y la producción industrial en el territorio bonaerense. Su discurso se produjo en el marco de la presentación del operativo De sol a sol, en Santa Clara del Mar, por la temporada turística de 2026.

"La provincia de Buenos Aires es la principal provincia productiva, industrial, agropecuaria y turística del país. Somos una provincia por su esencia, historia y cultura de la producción y del trabajo. Sin embargo, hace dos años atravesamos y sufrimos la política económica del Gobierno", manifestó la máxima autoridad del territorio.

Durante la presentación realizada en la localidad balnearia, Kicillof remarcó que la administración de La Libertad Avanza "está divorciado del trabajo argentino, de la producción, de la industria y del turismo", por lo tal aseguró que la gestión peronista en la PBA "va a contramano de lo que plantea y realiza el Gobierno".

En tal sentido, el gobernador indicó la difícil actualidad que atraviesan los empresarios de la jurisdicción: "Tuvimos una mañana triste, ya que nos hablaron de su experiencia y la realidad los empresarios de los sectores y rubros. No desde la estadística del Gobierno nacional, sino desde la realidad cotidiana. Todos nos contaron problemas de rentabilidad, despidos, suspensiones y cierres".

