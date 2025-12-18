Chiqui Tapia celebró el aniversario de la Copa del Mundo desde Qatar: "¡Vamos por la cuarta!
A través de su cuenta de Instagram, el presidente de AFA compartió un breve video, desde el estadio en el que la Selección Argentina se consagró en 2022 y, con mucho entusiasmo, festejó el tercer aniversario: "¡Vamos Argentina!"
Chiqui Tapia, en el Estadio Lusail, celebró los 3 años de la obtención de la Copa del Mundo.
Instagram
El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, estuvo presente en Qatar, precisamente en el Estadio de Lusail y, desde allí, compartió un video y celebró el tercer aniversario del triunfo de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.
El representante argentino aprovechó su paso por Doha, por temas relacionados con su participación en la FIFA y su presencia en La Copa Árabe, para ponerse en "modo hincha" y filmarse en el escenario donde los dirigidos por Lionel Scaloni obtuvieron el título el 18 de diciembre de 2022.
Emocionados y eufóricos: los mensajes del Chiqui Tapia desde Catar y los jugadores
Visiblemente conmovido por el aniversario del título, el dirigente expresó su esperanza de cara al futuro del combinado nacional: “Hoy se cumplen tres años, en el mismo estadio, a la misma hora, el mismo lugar... Acá salimos campeones del mundo. Acá ganamos la tercera. ¡Vamos Argentina! ¡Aguante Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos por la cuarta!”
El mandatario de AFA reforzó el sentimiento en la descripción de su publicación, donde escribió: “En el lugar de los hechos, donde supimos ser felices. ¡Aguante Argentina y vamos por la cuarta!”.
Por su parte, el capitán de la Selección durante el Mundial de Catar 2022, Lionel Messi, conmemoró la obtención del trofeo que lo catapultó como ídolo global con una historia de Instagram, con pocas pero contundentes palabras: "3 años de las 3 estrellas"
Ángel "Fideo" Di Maria, con una foto en la que besa la Copa del Mundo, dejó un profundo mensaje en sus redes: "Un momento soñado, un momento único, un momento que quedó y quedará marcado en la memoria de cada uno de nosotros".
Emiliano "Dibu" Martínez, figura indiscutible del Mundial de Catar 2022 y, particularmente, en la final, también utilizó su cuenta de Instagram para compartir varias historias que celebraron la consagración.