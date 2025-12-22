Cuál es el ingreso necesario para formar parte del 10% de las familias más ricas de la Argentina Un grupo familiar necesitó $3.624.000 para ubicarse entre aquellos de mayores recursos, según la Evolución de la distribución del ingreso del tercer trimestre de 2025. Por + Seguir en







La medida se basa en “razones de buena administración tributaria” y tiene como objetivo optimizar la relación entre el fisco y los contribuyentes, mejorando la eficiencia sin afectar el control impositivo. Pexels

El Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) determinó que para pertenecer al 10% de los hogares más ricos el ingreso familiar total mensual debe ubicarse entre $3.624.000 y $150.000.000, según el relevamiento en 31 conglomerados urbanos realizado en el tercer trimestre de 2025.

En la muestra tomada por el organismo estatal, hay 1.015.153 hogares que ingresan en esta categoría, que equivalen a 3.539.176 personas y representan al 11,9% de la población evaluada. El promedio de ingresos en este grupo es de $5.597.559.

Para estudiar la Evolución de la distribución del ingreso la muestra de aproximadamente 30 millones de personas está dividida en diez deciles:

EPH hogares por décil Tercer Trimestre 2025 Indec El ingreso medio del 10% de los hogares más ricos multiplica por 16 al ingreso medio del 10% de los hogares más pobres. El 70% de los hogares encuestados alcanza un ingreso familiar promedio menor a $2.000.000.

En noviembre de este año, un grupo familiar de cuatro integrantes necesitó $1.257.329 para mantenerse sobre el umbral de pobreza y el ingreso medio del 40% de las familias es menor a esa cifra. A su vez, la informalidad del ingreso per cápita familiar se incrementa en los deciles más pobres y disminuye en los más ricos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/2002091902024487166?s=20&partner=&hide_thread=false #DatoINDEC

Distribución del ingreso: en el 3° trimestre de 2025, el ingreso promedio per cápita familiar del total de la población EPH fue de $634.451. Entre quienes percibieron ingresos (62,8% de la población EPH), el promedio fue de $993.771 https://t.co/QPfRilk1V8 pic.twitter.com/gvJ8chswPB — INDEC Argentina (@INDECArgentina) December 19, 2025