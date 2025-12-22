22 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuál es el ingreso necesario para formar parte del 10% de las familias más ricas de la Argentina

Un grupo familiar necesitó $3.624.000 para ubicarse entre aquellos de mayores recursos, según la Evolución de la distribución del ingreso del tercer trimestre de 2025.

Por
 La medida se basa en “razones de buena administración tributaria” y tiene como objetivo optimizar la relación entre el fisco y los contribuyentes

 La medida se basa en “razones de buena administración tributaria” y tiene como objetivo optimizar la relación entre el fisco y los contribuyentes, mejorando la eficiencia sin afectar el control impositivo.

Pexels

El Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) determinó que para pertenecer al 10% de los hogares más ricos el ingreso familiar total mensual debe ubicarse entre $3.624.000 y $150.000.000, según el relevamiento en 31 conglomerados urbanos realizado en el tercer trimestre de 2025.

La actividad económica cayó 0,4% en octubre y marcó el primer retroceso en cuatro meses
Te puede interesar:

La actividad económica cayó 0,4% en octubre y marcó el primer retroceso en cuatro meses

En la muestra tomada por el organismo estatal, hay 1.015.153 hogares que ingresan en esta categoría, que equivalen a 3.539.176 personas y representan al 11,9% de la población evaluada. El promedio de ingresos en este grupo es de $5.597.559.

Para estudiar la Evolución de la distribución del ingreso la muestra de aproximadamente 30 millones de personas está dividida en diez deciles:

EPH hogares por décil Tercer Trimestre 2025 Indec

El ingreso medio del 10% de los hogares más ricos multiplica por 16 al ingreso medio del 10% de los hogares más pobres. El 70% de los hogares encuestados alcanza un ingreso familiar promedio menor a $2.000.000.

En noviembre de este año, un grupo familiar de cuatro integrantes necesitó $1.257.329 para mantenerse sobre el umbral de pobreza y el ingreso medio del 40% de las familias es menor a esa cifra. A su vez, la informalidad del ingreso per cápita familiar se incrementa en los deciles más pobres y disminuye en los más ricos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/2002091902024487166?s=20&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se estima que la indigencia bajó 3,8%.

El Gobierno aseguró que la pobreza bajó casi 11 puntos este año

Según el INDEC el desempleo bajó al 6,6% durante el tercer trimestre del 2025

Según el INDEC el desempleo bajó al 6,6% durante el tercer trimestre del 2025

En noviembre Argentina registró un superávit comercial de u$s2.498 millones

En noviembre Argentina registró un superávit comercial de u$s2.498 millones

Inflación: en noviembre los precios mayoristas subieron un 1,6%

En noviembre los precios mayoristas subieron un 1,6% y acumulan en el año más de 23%

El PBI creció 3,3% interanual en el tercer trimestre y encadenó una suba trimestral de 0,3%

El PBI creció 3,3% interanual en el tercer trimestre y encadenó una suba trimestral de 0,3%

La Canasta de Crianza subió en octubre: se necesitan más de $571 mil para un niño en edad escolar

La Canasta de Crianza subió en octubre: se necesitan más de $571 mil para un niño en edad escolar

Rating Cero

Chano Charpentier.
play

Chano tras su internación por adicciones: "Tenía la responsabilidad de recuperarme"

Julián Arellano y María Sol Messi.

La hermana de Lionel Messi se casará con un técnico del Inter Miami en Rosario

Cerca de las 00hs se observó un cambio en su comportamiento, reveló el comunicado de AAGM

"Prepotente": los guías revelaron qué pasó con Christian Petersen en la montaña

Mauro Icardi con Francesca e Isabella en Turquía.
play

Wanda Nara reveló que Mauro Icardi "sigue siendo deudor" porque no pagó la totalidad de la cuota alimentaria

Carina Zampini le contestó mal a una fanática que sin querer le tiró la botella que tenía en la mano

El momento en que Carina Zampini tuvo un tenso cruce con una fan: "¿Y ahora qué hago?"

Ahora, llegó a la gran N roja, una película coreana que es furor en este sitio de streaming, se trata de El gran diluvio. Las producciones coreanas tienen algo especial, y no es casualidad. La mezcla precisa de calidad técnica y una estructura narrativa distinta -en la que es fácil pasar de la risa al llanto, como en la serie El juego del calamar.
play

Cuál es la trama de El Gran Diluvio, la película coreana que sorprende en Netflix y es lo más visto

últimas noticias

Atentado en Moscú: asesinaron a un alto mando del Ejército ruso

Atentado en Moscú: asesinaron a un alto mando del Ejército ruso y sospechan de agentes ucranianos

Hace 10 minutos
Axel Kicillof encabezó un encuentro del MDF.

Axel Kicillof volvió a cargar contra Javier Milei y llamó a "construir una alternativa nacional"

Hace 14 minutos
 La medida se basa en “razones de buena administración tributaria” y tiene como objetivo optimizar la relación entre el fisco y los contribuyentes, mejorando la eficiencia sin afectar el control impositivo.

Cuál es el ingreso necesario para formar parte del 10% de las familias más ricas de la Argentina

Hace 1 hora
Donald Trump junto a Kristi Noem.

El gobierno de Trump ofrece u$s3.000 y un pasaje de avión a inmigrantes que quieran autodeportarse

Hace 1 hora
Horóscopo de hoy, martes 23 de diciembre.

Horóscopo de hoy, martes 23 de diciembre

Hace 1 hora