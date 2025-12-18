El conmovedor mensaje de Lionel Messi a tres años de ser campeón en Qatar 2022 El capitán y emblema del equipo que levantó la copa del mundo en el Estadio Lusail recordó la gesta que quedó en el corazón de los argentinos y el mundo. Por + Seguir en







El posteo de Lionel Messi por el tercer aniversario de Qatar 2022. Redes sociales

Lionel Messi recordó la conquista en Qatar, a tres años de haber logrado el título en el Mundial 2022. En aquel entonces, el capitán y figura del equipo de Lionel Scaloni fue felicitado por absolutamente todo el mundo.

Al igual que sus compañeros de equipo, el ahora jugador del Inter Miami decidió celebrar junto a todos sus seguidores el trofeo obtenido en el Estadio Lusail.

Messi En una breve historia de Instagram, recompartió el posteo de feed que logró más likes en la historia de la aplicación: el carrousel del día mismo en el que, después de tanto camino recorrido, cumplió el sueño de su vida. Como texto eligió algo simple y escribió: "3 años de las tres estrellas" (con ícono).

Lionel Messi todavía no confirmó su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y todo es misterio. Los fanáticos sueñan con un último baile, porque Qatar, a pesar de que fue un final feliz, no pudo haber sido el final.

Qatar 2022: el gran sueño de Lionel Messi Messi estuvo en la cancha durante los siete partidos que disputó la Selección Argentina y no se guardó nada: jugó todos los minutos posibles, fue el eje del equipo y el futbolista alrededor del cual giró cada ataque. Marcó siete goles: en la fase de grupos, en zona de eliminación directa y volvió a convertir en la final, dos veces, en la noche más dramática del fútbol argentino contra Francia.