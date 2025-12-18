18 de diciembre de 2025 Inicio
El conmovedor mensaje de Lionel Messi a tres años de ser campeón en Qatar 2022

El capitán y emblema del equipo que levantó la copa del mundo en el Estadio Lusail recordó la gesta que quedó en el corazón de los argentinos y el mundo.

Lionel Messi recordó la conquista en Qatar, a tres años de haber logrado el título en el Mundial 2022. En aquel entonces, el capitán y figura del equipo de Lionel Scaloni fue felicitado por absolutamente todo el mundo.

messi 2026: de cumplir el sueno de ser campeon en qatar 2022 al desafio de jugar un sexto mundial
Al igual que sus compañeros de equipo, el ahora jugador del Inter Miami decidió celebrar junto a todos sus seguidores el trofeo obtenido en el Estadio Lusail.

En una breve historia de Instagram, recompartió el posteo de feed que logró más likes en la historia de la aplicación: el carrousel del día mismo en el que, después de tanto camino recorrido, cumplió el sueño de su vida. Como texto eligió algo simple y escribió: "3 años de las tres estrellas" (con ícono).

Lionel Messi todavía no confirmó su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y todo es misterio. Los fanáticos sueñan con un último baile, porque Qatar, a pesar de que fue un final feliz, no pudo haber sido el final.

Qatar 2022: el gran sueño de Lionel Messi

Messi estuvo en la cancha durante los siete partidos que disputó la Selección Argentina y no se guardó nada: jugó todos los minutos posibles, fue el eje del equipo y el futbolista alrededor del cual giró cada ataque. Marcó siete goles: en la fase de grupos, en zona de eliminación directa y volvió a convertir en la final, dos veces, en la noche más dramática del fútbol argentino contra Francia.

Además de sus goles, repartió tres asistencias y participó de manera directa en 10 de los 15 goles que hizo Argentina en el campeonato.

Qatar también lo vio romper marcas históricas. Con 26 partidos mundialistas, se convirtió en el jugador con más presencias en la historia de los Mundiales. Y fue el primero en marcar goles en todas las fases de una misma Copa del Mundo: grupos, octavos, cuartos, semifinal y final. Un recorrido completo, como su camino en la Selección.

